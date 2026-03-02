A DT is elindítja a műholdas kiegészítő szolgáltatást Európában

Az Egyesült Államokat követően Európában is elindítja műholdas kiegészítő szolgáltatását a cégcsoport egyes mobilelőfizetői számára a Deutsche Telekom csoport - jelentette be a német multi hétfőn a barcelonai Mobile World Congress keretében.

A Supplemental Coverage from Space (SCS) topológiájú rendszer célja, hogy segítségével a hagyományos, a műholdak által használt frekvenciák vételére is alkalmas rádiós egységgel felszerelt okostelefonok akkor is képesek legyenek kapcsolódni a hálózathoz, ha a terminált olyan helyen használják, ahol a földi bázisállomások rádiós jele már nem ér el.

A Deutsche Telekom a világon elsőként az Egyesült Államokban indított ilyen szolgáltatást a Starlink műholdak segítségével tavaly nyáron, a T-Mobile US hálózatán. Akkor a kiegészítő szolgáltatást hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai ügyfelek több mint 1 millió 300 ezer négyzetkilométernyi ellátatlan területen tudják használni a mobiljukat elsősorban alapvető szöveges kommunikációra, segélykérésre és tájékozódásra.

A vállalatcsoport Európában is a SpaceX műholdas hálózatát használja majd erre a célra, jóllehet az öreg kontinensen jóval kisebb arányú az a földrajzi terület, ahol a klasszikus cellalapú mobilhálózatok nem működnek (Németországban például az 5G-s földrajzi lefedettség jelenleg is 90%-os, ám a 4G-s "csupán" 92%-os).

A technológia európai terjedésének útjába áll a töredezett szolgáltatói háttér mellett a töredezett szabályozás is leginkább a műholdak által használt spektrumot illetően. Ezt a helyzetet várhatóan az Európai Bizottság által február elején előterjesztett Digital Networks Act (DNA) hivatott orvosolni, alighanem ennek köszönhető, hogy a Deutsche Telekom is csak 2028-ban kívánja elindítani a kiegészítő szolgáltatás Európa néhány országában.