Szeptemberben 68 millió dollárt költött egyetlen céges partira, most kirúg 4000 embert Jack Dorsey cége

Jack Dorsey fintech-cége, a Block gigantikus létszámleépítést hajt végre, a cég dolgozóinak 40%-a repül, mindez az "intelligens eszközök" használatából eredő hatékonyságnövelésnek köszönhetően.

Jack Dorsey, a Twitter egykori társalapító-vezérigazgatója aztán tud élni. Először több millió dollárért elárverezte első Tweetjét, majd később az egész Twittert úgy ahogy van eladta Elon Musknak, hogy aztán megalapítsa saját fintech-vállalkozását a Block-ot, mely tegnap az iparágban minden eddiginél nagyobb arányú létszámleépítést jelentett be.

A cég, mely a Square és a Cash App tulajdonosa, a jelenlegi tízezer dolgozójából négyezret tesz lapátra a következő időszakban, mindezt hivatalosan azzal az indokkal, hogy napjaink "intelligens eszközei" megváltoztatták a munka világát, így egy kisebb csapat a rendelkezésre álló eszközökkel több és jobb munkát tud elvégezni.

Vagyis az egészet rákente az AI-ra.

A Block egyébként éppen akkor jelentette be mindezt, amikor a vállalat közzétette a 2025-ös év üzleti eredményeit, amiből érdemes kiragadni az év során elért 1,71 milliárd dolláros nettó profitot és mégegy számot a harmadik negyedévből: a cégnél egyszeri költségként jelentkezett egy szeptemberi céges rendezvény ára, melyre

68 millió dollárt tapsolt el a Block.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

A tőzsdei beszámolókat némileg leegyszerűsítő módon közlő Bull Theory kiszámolta, hogy ez egyébként évi 340 ezer dolláros átlagkeresettel számolva nagyjából 200 munkavállaló egész évi jövedelmét jelenti. Dorsey X-en közzétett posztja szerint a cég egyébként semmilyen szinten nincs szorult helyzetben, illetve arra számít, hogy az iparágban másoknál is rövidesen hasonlóan nagy arányú létszámleépítések következnek majd - hasonló indíttatásból, esetleg mínusz céges party költségek.

A Block menedzsmentjének döntéséhez a befektetők is tapsoltak, a cég papírjainak árfolyama a létszámleépítés bejelentését követő egy órán belül 23%-ot erősödött a zárás utáni kereskedésben...