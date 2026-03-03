Változatlan áron jön az elődjénél combosabb iPhone 17e

Tavaly az Apple egy meglepőt húzott, és az elöregedett SE helyére az iPhone 16e modellt húzta elő, amivel egyben jelezte, hogy innentől kezdve el lehet felejteni az „olcsó iPhone-t”, legalábbis addigi formájában. Hogy a belépőszintű iPhone tavalyi premierje óta nem igazán hozta a számokat, azt jól jelzi, hogy a hivatalos csatornákon ma már lényegesen olcsóbban, itthon 250 ezer forintért lehet hozzájutni a 128 gigabájtnyi háttértárral szerelt változathoz.

A cég a héten érkező termékbejelentésit felvezetve rögtön az idei utóddal, az iPhone 17e-vel kezdte, ami 599 dollárról indul, tehát 200 dollárral alacsonyabban az iPhone 17 alapmodellnél. Így az iPhone-ökoszisztémába való belépés ugyanannyiba kerül, mint tavaly, a vállalat nem emelt semmit sem a kezdőáron.

A készülék maradt a 6,1 hüvelykes méretű 60 Hz-es OLED kijelzőnél, de az előlap strapabíróbb Ceramic Shield 2 védelmet kapott, a szokásos módon IP68 minősítéssel, tehát por- és vízálló. A panel felbontása 1170 x 2532 pixel (460 ppi), támogatott a HDR, a TrueTone, és 1200 nit a maximális fénysűrűség HDR módban. A fontosabb újdonságok közt említhető, hogy a készülék megkapta az iPhone 17 alapmodell A19 chipjét az újabb C1X modemmel, de egy szerényebb változatban: ugyan mindkét mobil hat CPU-maggal rendelkezik, de a 17e csak négy GPU-magot kapott öt helyett.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

A modell már kompatibilis a MagSafe-kiegészítőkkel a Qi2-alapú MagSafe-támogatásnak köszönhetően, amivel akár 15 wattos töltés is elérhető vezeték nélkül a korábbi 7,5 watt helyett. Az akkumulátor méretéről magához hűen nem osztott meg pontos számot a cég. Még lényegibb változás, hogy a tárhely 256 GB-ról indul, ami kétszerese a tavalyi modell alapkapacitásának. Adott a többé-kevésbé kihasználható Apple Intelligence támogatás is, így az olcsóbb modell funkciók terén is közeledik a széria többi tagjához, és ettől vonzóbbá válhat a vásárlók szemében.

Az új készülék rózsaszín, fekete és fehér színben lesz kapható, az előrendelések március 4-től kezdődnek, az üzletek polcira pedig március 11-től kerül fel. Bár nem ez az Apple legkelendőbb modellje, mégis fontos termék, mivel a középkategóriában közvetlen versenyezhet a Samsunggal, a Google-lel és a kínai mobilgyártók olcsóbb modelljeivel, aminek különösen az árérzékenyebb piacokon van jelentősége. Arról nem is beszélve, hogy a memóriaköltségek elszállása miatt az ártudatos vásárlóknál javulhatnak az esélyek.

A 256GB tárhellyel felszerelt variáns 299 990 forintért kapható, míg a dupla ennyi tárhellyel felszerelt verzióhoz 399 990 forintért lehet hozzájutni, ami 50 ezerrel kevesebb, mint az előd azonos kapacitású verziója. Érdemes hozzátenni, hogy 399 990 forintért azonban már az iPhone 17 alapmodell is elérhető a legszerényebb kiszerelésben. Az iPhone 17e fő problémája éppen az lehet, hogy mindössze 200 dollárral olcsóbb a kivételesen jól fogyó iPhone 17-nél.

Az iPhone 16e elsősorban a kamera képességei terén okozott csalódást a tesztelőknek és a vásárlóknak, és valószínűleg az utóddal sem lesz ez másként, mivel egyetlen 48 megapixeles hátlapi kamerát kapott Fusion kamerát kapott, mely f/1,6-os rekesszel dolgozik és támogatja a 24 MP-es vagy 12 MP-es felbontást is. Némi ráfizetéssel pedig jobb főkamerát, széles látószögű objektívet, valamivel nagyobb kijelzőt kaphat a felhasználó lényegesen jobb grafikus teljesítmény mellett, ha az iPhone 17-et választja.