Viselhető okoseszközökhöz érkezik a Snapdragon Wear Elite

A Qualcomm régi felségterületéről, az okostelefon-piacról új irányokba is elmerészkedett az utóbbi években. A vállalat Cristiano Amon irányítása alatt 2021-től kezdődően fokozatosan terjesztette ki a portfólióját az új piacok felé, mind közül a legemlékezetesebb a PC-kbe építhető Snapdragon X (Elite) rendszerprocesszorok voltak eddig, tavaly pedig bemutatkozott a viselhető eszközökhöz szánt, többek közt Pixel Watch 4-be is beleépített Snapdragon W5 Gen 2 platform.

A napokban zajló barcelonai Mobil Világkongresszus (MWC) alkalmából a vállalat bemutatta az Elite chipek első olyan szériáját, melyet kifejezetten viselhető eszközökbe szán, így főként okosórákban és különféle AI-eszközökben (okosszemüvegek, AI-pinek) fog felbukkanni a jövőben. A Snapdragon Wear Elite névre keresztelt 3 nm-es technológiával gyártott, big. LITTLE architektúra épülő processzor összesen öt magot tartalmaz (egy multitaskingot támogató 2,1 GHz-es és négy 1,9 GHz-es magot), és ötször jobb teljesítményt ígér egyetlen szálon a W5+ Gen 2 platformhoz képest, miközben az Adreno GPU akár hétszer jobban teljesít.

A SoC egy dedikált, alacsony energiafogyasztású eNPU-t kapott, mely segít optimalizálni az AI-feladatok esetében az energiafelhasználást, például szófelismerés vagy zajszűrés során. Ez az első olyan viselhető eszközökhöz szánt Snapdragon processzor, mely dedikált Hexagon NPU-val támogatja az akár kétmilliárd paraméteres AI-modelleket, így lehetőség nyílik kifinomultabb hangalapú interakciókra, szövegfelolvasásra, naplózásra és AI-ügynöki feladatok végrehajtására.

A vállalat szerint az új CPU-val felszerelt Wear OS-t futtató eszközök az előző chipnél akár 30 százalékkal hosszabb üzemidőt, és tíz perc töltéssel akár 50 százalékos töltöttséget érhetnek el egy 300-600 mAh-s teleppel felszerelt eszköz esetén. Kommunikációs képességek terén is sikerült bővíteni a repertoárt: adott az 5G RedCap, a Wi-Fi (802.11ax), a Bluetooth 6.0, a GNSS, a műholdas kommunikációhoz szükséges NB-NTN és az UWB szabványok támogatása.

A Qualcomm közleménye szerint a CPU-t használó első fogyasztói eszközök „a következő hónapokban” kerülhetnek piacra olyan partnerek támogatásával, mint a Google, a Motorola és a Samsung. Utóbbi gyártó már megerősítette, hogy a Galaxy Watch eszközökben fogja használni a Qualcomm újdonságát. Az Android és Wear OS-t használó óragyártók így újabb esélyt kaphatnak az okosóra-piacon, de kérdéses, hogy mekkora szeletet sikerül majd a piac több mint 50 százalékát lefedő Apple Watch modellekkel szemben.