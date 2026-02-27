NATO-minősítést kaptak egyes iPhone-ok és iPadek

Rangos minősítéssel húzza alá az Apple azt, hogy a hétköznapi felhasználókat még a NATO követelményeinek is megfelelő védelmi mechanizmusok szolgálják.

Még közelgő márciusi eseménye előtt az Apple bejelentette, hogy a német kormány szigorú biztonsági tesztelését és átfogó értékelését követően már hivatalos, hogy egyes iPhone és iPad készülékek alkalmasak az alacsonyabb szintű minősített információkkal való munkavégzéshez a NATO-tagállamokban.

Az almás készülékek hivatalosan is megkapták a plecsnit a NATO titkosított információi közül a „korlátozott”, azaz Restricted minősítésű adatok és dokumentumok kezeléséhez (amennyiben az iOS 26 vagy az iPadOS 26 rendszereket futtatják). Ezt eddig csak speciális, egyedi fejlesztésű eszközök kapták meg, az úgymond hétköznapi fogyasztói elektronikai eszközök közül egyik sem.

Ugyan a „korlátozott” minősítés a legalacsonyabb titkosítási szintet jelöli a bizalmas (confidental) és a titkos (secret) címkék alatt, mégis rendkívül érzékeny titkos adatokról van szó. A fogyasztói telefonokkal szemben alapvetően az a feltételezés, hogy ennyire érzékeny szinteken már nem kellően megbízhatók, ez alól az Apple jelenti az eddigi és első kivételt.

A német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) átfogó technikai vizsgálatnak és tesztelésnek vetette alá az iOS és iPadOS platformot, és a vizsgálatok során ellenőrizték, hogy az iOS 26 és iPadOS 26 rendszerek megfelelnek-e a NATO-tagországok szigorú biztonsági előírásainak. Az említett rendszereket futtató iPhone-ok és iPad-ek így bekerültek a NATO hivatalos termékkatalógusába (NIAPC) a hagyományos védelmi és kormányzati gyártók mellé.

A cég a bejelentés kapcsán természetesen kifejtette, hogy a siker kulcsa a biztonság fókuszba állítása már a tervezési fázistól kezdve, és az egységes biztonsági architektúra. Az új iPhone-ok és iPad-ek a cég házon belül fejlesztett chipjeire épülnek olyan megoldásokkal, mint a Secure Enclave zárt területe, ahol a rendszer az ujjlenyomat matematikai leképezését biztonságosan el tudja raktározni egy olyan titkosító kulcs segítségével, amely csak a chipnek érhető el. Hálózati oldalon pedig említhető, hogy az iOS és az iPadOS alapból támogatja az iparági szabványnak megfelelő VPN-protokollokat.