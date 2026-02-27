AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot

Miközben az informatika, a szoftverfejlesztés hatalmas és gyors technológiai paradigmaváltáson esik át, addig az AI-hatás mind a cégekbe, mind a szabályozásba, ennek megfelelően az informatikai munkaerőpiacra is nagyon lassan csorog le. Ráadásul a folyamat földrajzilag is eltérő mintázatokat mutat.



Szépen fölsejlik a kétsebességes IT utópiája, az elkapkodott bevezetések időszaka, miközben az IT közösség biztonság- és közérzete egyre csak romlik. Megyesi Petivel és Sági-Kazár Márkkal beszélgettünk. Az adás után pedig hazamentek "Claude-ozni".

