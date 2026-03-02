Az űrből köti össze bázisállomásait a Vodafone

Együttműködési megállapodást kötött egymással a brit Vodafone Csoport és az Amazon a telekommunikációs multi európai és afrikai leányvállalatainál működő bázisállomásainak felhordóhálózati összeköttetésére - jelentették be a felek hétfőn.

A megállapodás eredményeként a cégcsoport egyes, rurális régiókban működő állomásait az Amazon Leo műholdjain keresztül kötik be a szolgáltató hálózatába abban az esetben, ha más felhordóhálózati (backhaul) opciók nem állnak rendelkezésre vagy működésükben ideiglenes fennakadások tapasztalhatók.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

Az Amazon a Leo (korábbi nevén project Kuiper) műhold-konstelláció a SpaceX Starlinkjéhez képest elsősorban üzleti felhasználók számára kínál nagy sávszélességű, emelt szintű rendelkezésre állást biztosító kapcsolatot. A műholdas link letöltési irányban 1 Gbps, visszirányban pedig akár 400 Mbps kapacitást képes nyújtani ideális körülmények között, mely - legalábbis a linksebességet tekintve - már összemérhető az állomások bekötésére általánosan használt optikai kapcsolattal.

A Vodafone elsőként Németországban és néhány másik európai országban kezdi bevonni a Leo műholdokat a felhordóhálózatba, később, a szatellitek számának növelésével pedig fokozatosan bővül majd a lefedettség. Az Amazonnak jelenleg nagyjából 200 Leo műholdja áll alacsony Föld körüli pályán, ám éppen februárban kapott engedélyt újabb 4500 műhold üzembe állítására.

A versenytárs SpaceX ezzel szemben jellemzően inkább az SCS-megoldásokat (supplemental coverage from space, azaz kiegészítő lefedettség az űrből) helyezi előtérbe, melynek köszönhetően az operátorok előfizetői közvetlen mobil-műhold kapcsolatot létesíthetnek a Starlink szatellitek segítségével olyan régiókban, ahol a mobil lefedettség nem elérhető.

Elon Musk cégével a tengerentúlon elsőként a T-Mobile US egyezett meg SCS-szolgáltatás nyújtására, Európában pedig a Virgin Media O2. Ezekkel a megoldásokkal ugyanakkor csak korlátozott sávszélességben és csak korlátozott körű szolgáltatások (jellemzően chatplatformok) használhatók.