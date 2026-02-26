Két oldalról csipegeti a memóriát a Samsung a Galaxy S26-hoz

Az androidos készülékek piacának királya, a Samsung idén is februárban tartotta meg az éves Galaxy S csúcsszéria bemutatót, ahol a három tagból álló S26 család mutatkozott be az alapmodellen felül a szokásos Plus és Ultra variánsokkal. Sok szót nem is érdemes pazarolni a technikai specifikációkra, mivel a gyártó lényegében kicsit frissítette a hardvert, de különösen nagy fejlesztéseken nem törte magát. Külsőre is nehéz lenne megkülönböztetni a tavalyi felhozataltól: a kamera kerete picit más, a legkisebb és legnagyobb telefonok méretei is alig térnek el egymástól. Ránézésre nehezebben kiszúrható, hogy az Ultra titánról alumíniumra váltott, az Apple-höz hasonlóan.

Méretet illetően adottak a legkisebbtől a legnagyobb modellig a 6,3-6,7-6,9 hüvelykes méretű OLED-kijelzők, és bár a specifikációk nem változtak sokat az elődhöz képest, egy újdonságot ki lehet emelni: az Ultra modellhez érkezett úgynevezett Privacy Display (Betekintésgátló kijelző) nevű fejlesztéssel az illetéktelen szemek kukkolását lehet kivédeni. A jelenség visszaszorítására viszonylag régóta léteznek különböző polarizációs technológiákat alkalmazó kijelzővédő fóliák, ám ezek többnyire jelentősen csökkentik a fényerőt és egyéb, zavaró fénytörési jelenségeket is produkálhatnak. A rendszerszinten, alkalmazásonként vagy akár csak a kijelző értesítéseket megjelenítő részén aktiválható fejlesztés a Black Matrix nevű technológián alapul, ami úgynevezett „keskeny pixeleket” használ a látószög korlátozásához.

Mindhárom készülékben a 3 nm-en gyártott Snapdragon 8 Elite Gen 5 dolgozik (Európában Exynos 2600) alapvetően minimum 12GB memória társaságában, 256GB tárhellyel. Akkumulátor terén 4300, 4900 és 5000 milliamperóra jellemzi a széria tagjait, és a Samsung azt állítja, hogy a valaha volt legnagyobb párakamrát építette be a hőmérséklet jobb szabályozása érdekében. Így lényegében csak az alapmodellnél történt kapacitásnövekedés az előd 4000 mAH-s telepéhez képest. Töltésben az Ultra gyorsult, a cég szerint 30 perc alatt 75 százalékra tölthető a készülék akár 60W-os teljesítménnyel szemben az előd maximum 45W-jával.

A Samsung már jó pár ciklus óta ugyanazokat az érzékelőket használja a hátlapi kameránál, és most sem változtatott különösebben a recepen. Az Ultra továbbra is négy kamerával rendelkezik (köztük két teleobjektívvel), amelyek mindegyike egy 200 MP-es fő kamerával van felszerelve, míg az S26+ és az alapmodell továbbra is három kamerával rendelkezik, mindegyik egy 50 MP-es főkamerával. Az Ultra érzékelők rekesznyílása valamivel szélesebb, hogy világosabb fotókat készíthessen kihívást jelentő körülmények között. Érdekesebb azonban a kiváló minőségű 8K-s videók közvetlenül külső meghajtóra rögzítésének lehetősége.

AI, de jó!

A Samsung az okostelefon-gyártók mezőnyében elsők között vezetett be AI-képességeket két évvel ezelőtt, a Galaxy S24 széria debütálásakor. A vállalat azóta fokozott hangsúlyt fektet ezekre a képességekre, melyekhez a platform alapokat részben a kezdetek óta a Google nyújtotta. A cég az első „Agentic AI” telefonként pozicionálja az S26-családot, amivel a felhasználói élmény minden rétegébe integrálja a mesterséges intelligenciát, és minimális irányítás mellett automatizálhatóvá teszi a feladatokat.

A Google ezzel egyidőben bejelentette, hogy a Gemini hamarosan képes lesz több lépésből álló feladatokat is elvégezni a telefonon, például végigvinni egy komplett ételrendelést vagy fuvarfoglalást a Pixel 10 és Pixel 10 Pro eszközökön, valamint a frissen bejelentett Samsung Galaxy S26 telefonokon. A keresőcég nagyjából olyan funkciókat ígér, amelyeket az Apple még a 2024-es Worldwide Developers Conference-en jelentett be a még meg nem érkezett modernizált Sirihez.

A Google Pixel 10 szériával használható Magic Cue funkcióhoz hasonlóan működik a Galaxy AI-ba épített Nudges, mely képes tartalmakat és appokat javasolni az egyes műveletekhez, például a képek megosztásához, vagy az időpontok foglalásához, ehhez hasonló felhasználói élményt segítő AI-alapú kényelmi funkciókkal lehet leginkább találkozni.

A Bixby mellett a Galaxy S26 többféle asszisztenst is integrál, beleértve a Gemini-t és a Perplexity-t, ezek az asszisztensek támogathatják az olyan feladatokat, mint a keresés vagy az alkalmazások közötti komplex műveletek elvégzése természetes interakciókon keresztül.

Mennyi az annyi?

A csekély hardveres újítás ellenére a két olcsóbb modell idén 100 dollárral drágábban indul. A legdrágább Ultra variáns esetében nem feszegették a határokat az árazás terén sem, a kezdőár maradt 1300 dollár. A hazai hivatalos árakról így alakulnak: a Galaxy S26 modellek 256 GB és 512 GB verziói 419 990, és 499 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkeznek. A Galaxy S26+ 256 GB, illetve 512 GB változatai 519 990 és 599 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhetők el. A Galaxy S26 Ultra készülékek 256 GB-os változata 599 990 forintért, 512 GB-os változata 679 990 forintért, 1TB-os változata pedig 799 990 forintért lesz kapható.

A Counterpoint Research piackutató szerint a mobilok átlagos eladási ára 2026-ban várhatóan 6,9%-kal emelkedik a memóriahiány miatt, mivel az iparági konszenzus szerint a meredek emelkedés várhatóan nem kompenzálható teljes mértékben. Míg a memóriagyártók új kapacitásokba fektetnek be, a chiphiány várhatóan 2027-ig vagy 2028 elejéig tart. A Counterpoint 2025-ös év végi korábbi jelentése szerint egy belépőszintű okostelefon bekerülési költsége az év eleje óta 20-30 százalékkal, a közép- vagy felsőkategóriás modelleké pedig 10-15 százalékkal lódult meg.

A mobilgyártók a költségoptimalizálás érdekében idén ahhoz folyamodhatnak, hogy más komponenseken spóroljanak, például olcsóbb kijelzőt, kameraszenzort vagy hangszórót építenek a telefonokba. Logikusnak tűnik az a stratégia is, hogy a vásárlókat az eleve drágább készülékek választására ösztönzik a jobb árrés miatt. A Samsung szóvivője szerint a cég arra számít, hogy stratégiai partnerségek révén viszonylag jó pozícióban lesz a kínálati oldalon, és továbbra is fokozza az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy minimalizálja az üzleti tevékenységére gyakorolt ​​hatást.

Az okostelefon-gyártók a beszállítók diverzifikálásával próbálják mérsékelni a memóriahiány kockázatát, a dél-koreaiak beszerzési stratégiája is változott az árazási nyomás és a piaci környezet hatására. Iparági források szerint

a Galaxy S26 első gyártási szériájához szánt LPDDR5X memóriamix mintegy 50%-át a Micron szállítja majd, míg a fennmaradó részt a vállalat saját félvezető üzletága, a Device Solutions (DS) divízió biztosítja.

Két beszállítóval a Samsung biztosítani tudja a chipek folyamatos ellátását, és jobb árakat is kialkudhat. A Samsung tavaly főként a Micron chipjeire támaszkodott, de közben tovább fejlesztette a Samsung DS memóriachipjeit is annak érdekében, hogy ne legyen számottevő különbség teljesítményben a kétféle chip közt. A lépés egyben azt is üzeni, hogy a Samsung egyre inkább támaszodhat saját chipjeire a megbízható partnere mellett.

A Galaxy S26 kezdeti gyártásában alkalmazott 50-50-es arány nem egy klasszikus „első beszállítós” modell. A gyártási volumenek a későbbi szakaszokra vonatkozóan továbbra is tárgyalás alatt állnak, ami arra utal, hogy a Samsung rugalmas beszerzési struktúrát kíván fenntartani.

A Samsung DS divízió másik intézkedése, hogy megduplázta az Apple számára szállított LPDDR5X árát is, és negyedéves szerződésekre váltott. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a DS divízió profitmaximalizálási stratégiát követ a vállalatcsoporton belül, és a memória már nem pusztán komponens, hanem versenyelőnyt meghatározó tényező.