Annyi távközlési műholdat küldene fel az Amazon, hogy a franciák nem győzik rakétával

Újabb 4500 Leo műholdat küldhet fel alacsony Föld körüli pályára az Amazon a következő kliencéves etapban, ezzel a cég teljes flottája 2035-re 7700 egységre nőhet. Már ha lesz rakéta, amivel pályára lehet őket küldeni addig.

Az alacsony Föld körüli pályára állított, adatátviteli szolgáltatást biztosító távközlési műholdak száma az amatőr csillagászok legnagyobb bánatára tovább nőhet a következő szűk egy évtizedben. Nem elég, hogy a Starlink műholdakból már most csaknem tízezer van pályán és a számuk a következő években tovább nőhet, de most az Amazon is engedélyt kapott az illetékes amerikai hatóságtól egy újabb kontingens pályára állítására.

A Federal Communications Commission (FCC) keddi határozata értelmében a vállalat 4500 új távközlési műhold fellövésére kapott engedélyt, mely a korábbi jóváhagyásokkal együtt legfeljebb 7700 Leo szatellit üzemeltetését teszi lehetővé a cég számára. A feltételek között szerepel, hogy az új kontingens 50%-át hat éven belül, a teljes flottát pedig legkésőbb kilenc éven belül üzembe kell állítania a cégnek.

A határidők tartásával azonban már most meggyűlik az Amazon baja, az első generációs Leo műholdakból ugyanis idén év közepére a hatósággal kötött szerződés értelmében 1600-nak kéne üzembe állnia, ennek a mennyiségnek azonban mostanáig alig több, mint a tizedét sikerült elérni.

Az Amazon ezért a határidő két évvel történő kitolását, illetve optimális esetben a teljes határidő eltörlését kérte az FCC-től, azzal a saját érdekkörön kívüli indokkal, hogy

A flotta pályára küldéséhez nélkülözhetetlen rakétákból komoly hiány alakult ki.

A vállalat egyébként idén "20-nál több" kilövéssel számol, a startok száma pedig jövőre meghaladhatja a 30-at. A legközelebbi misszió csütörtökön indul, mely 32 műholdat állít pályára a francia Arianespace rakétájának segítségével. Az Amazon idénre további 17 küldetésre szerződött le az űripari céggel.