Annyi távközlési műholdat küldene fel az Amazon, hogy a franciák nem győzik rakétával
Az alacsony Föld körüli pályára állított, adatátviteli szolgáltatást biztosító távközlési műholdak száma az amatőr csillagászok legnagyobb bánatára tovább nőhet a következő szűk egy évtizedben. Nem elég, hogy a Starlink műholdakból már most csaknem tízezer van pályán és a számuk a következő években tovább nőhet, de most az Amazon is engedélyt kapott az illetékes amerikai hatóságtól egy újabb kontingens pályára állítására.
A Federal Communications Commission (FCC) keddi határozata értelmében a vállalat 4500 új távközlési műhold fellövésére kapott engedélyt, mely a korábbi jóváhagyásokkal együtt legfeljebb 7700 Leo szatellit üzemeltetését teszi lehetővé a cég számára. A feltételek között szerepel, hogy az új kontingens 50%-át hat éven belül, a teljes flottát pedig legkésőbb kilenc éven belül üzembe kell állítania a cégnek.
A határidők tartásával azonban már most meggyűlik az Amazon baja, az első generációs Leo műholdakból ugyanis idén év közepére a hatósággal kötött szerződés értelmében 1600-nak kéne üzembe állnia, ennek a mennyiségnek azonban mostanáig alig több, mint a tizedét sikerült elérni.
Az Amazon ezért a határidő két évvel történő kitolását, illetve optimális esetben a teljes határidő eltörlését kérte az FCC-től, azzal a saját érdekkörön kívüli indokkal, hogy
A flotta pályára küldéséhez nélkülözhetetlen rakétákból komoly hiány alakult ki.
A vállalat egyébként idén "20-nál több" kilövéssel számol, a startok száma pedig jövőre meghaladhatja a 30-at. A legközelebbi misszió csütörtökön indul, mely 32 műholdat állít pályára a francia Arianespace rakétájának segítségével. Az Amazon idénre további 17 küldetésre szerződött le az űripari céggel.