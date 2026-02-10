Mindenhol bevezeti a Discord az életkor-ellenőrzést

Márciustól senki sem láthatja a korhatáros üzeneteket, ha nem igazolja magát.

A 2015-ben indult, eleinte főként fiatalok és a gamer-generáció által használt platform, a Discord is szigorúbban veszi a fiatalkorú felhasználók védelmét, miután az elmúlt hónapokban különösen forróvá vált a problémakör az online szolgáltatások üzemeltetői számára. A cég hétfőn bejelentette, hogy jövő hónaptól kezdődően globálisan elkezdi bevezetni az életkor-ellenőrzést a platformon, és a felhasználói fiókok alapértelmezetten a „tinédzsereknek megfelelő élményt” fogják kínálni, tehát alapvetően nem lesznek elérhetőek a kockázatosnak ítélt, felnőtteknek való tartalmak.

A felhasználónak egyértelműen igazolnia kell a beállítások közt, hogy átlépte a szükséges korhatárt, addig csak elhomályosítva jelennek meg előnézetben az ilyen típusú üzenetek. A felhasználói fiókkal korábban nem interaktáló, ismeretlen fiókoktól érkező üzenetek is alapértelmezetten egy elkülönített rekeszbe kerülnek a beérkezett levelek közt, ami szintén hitelesítéssel oldható fel.

A korhatár-ellenőrzéses folyamatban a felhasználónak videós szelfit kell mutatnia magáról, vagy okmánnyal igazolhatja a korát. A platform a későbbiekben további lehetőségeket szeretne bevezetni, és az is előfordulhat, hogy valakitől több bizonyítékot kér a rendszer, amennyiben nem elegendőek az információk egy konkrét meghatározáshoz.

A Discord kiemeli, hogy a szállítói partnereknek elküldött azonosítókat legtöbb esetben azonnal törli a hitelesítési folyamat után, és a videós önarcképek „nem hagyják el” a készítő eszközét, de mivel a platform egyik partnerén keresztül tavaly októberben több mint 70 ezer felhasználó érzékeny adata kerülhetett ki, ez nem feltétlen hangzik kellően megnyugtatónak. A márciustól életbe lépő változások az új és a már regisztrált felhasználókat is érintik, tehát mindenkinek igazolnia kell magát a korhatáros tartalmak eléréséhez.

Via TechCrunch.