Még legalább egy évig nem lesz semmi az OpenAI titokzatos kütyüjéből

Most már biztos, hogy idén nem kerülhet a felhasználókhoz az OpenAI fejlesztés alatt álló forradalmi kütyüje, melyet az iPhone-ok egykori tervezőjének bevonásával készít az AI-startup.

Tavaly május végén Sam Altman és Jony Ive összeálltak egy kedélyes beszélgetés erejéig, ahol a nyilvánosság elé tárták, hogy az OpenAI Ive cégének, az io-nak a bevonásával egy titokzatos, minden eddigi megoldástól különböző AI-fókuszú kütyüt fejleszt.

A projekt eredetileg idén készült volna el, ám már tavaly októberben baljós hírek érkeztek Ive-ékhez közeli berkekből, melyek szerint a fejlesztés során olyan dilemmák merültek fel, mint az AI által vezérelt asszisztens hangja és modora, meg különböző számítási kapacitást és adatvédelmet érintő aggályok - de amíg senkinek nincs fogalma arról, mi is lehet ez az eszköz, a konkrét okokról még csak találgatni sem igen lehet.

Most egy kissé szokatlan irányból, egy bírósági dokumentumból kellett megtudni azt (via Wired), hogy az OpenAI első, kézzelfogható terméke legkorábban jövő márciusban kerülhet a felhasználókhoz. A jogi procedúra egyébként tiltott névhasználat miatt indult, egy iyO nevű audio startup kifogásolta ugyanis, hogy az io név túlságosan hasonlít saját márkanevéhez.

Peter Welinder, az OpenAI alelnöke ugyanebben a dokumentumban felhívta a figyelmet, hogy bár az OpenAI valóban felvásárolta Jony Ive startupját, az így megszerzett nevet nem kívánja felhasználni a termékjelölésben.