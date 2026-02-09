A Plaion veszi át a Sony PlayStation hazai képviseletét

A tiroli cég fog felelni a forgalmazásért és a marketingért.

Craig McNicol, a tiroli székhelyű Plaion (Koch Media) vezetőjének hétvégi bejelentése szerint 2026. május elsejétől kiterjeszti a PlayStation disztribúciós partnerségét Csehországra, Magyarországra és Szlovákiára. A jövőben tehát a Plaion fog felelni hazánkban a PlayStation konzolok és termékek értékesítéséért, a játékok forgalmazásáért, valamint az olyan kapcsolódó feladatokért, mint a különböző marketingtevékenységek és a helyi kereskedelmi partnerekkel való kapcsolattartás.

A Sony tehát kiszervezi a konzolok és játékok forgalmazását és marketingtevékenységeket a tiroli Plaionnak, de ez nem jelenti azt, hogy a Sony kivonulna a hazai piacról. A bejelentés magával hozott olyan kérdéseket is a hazai közösségben, hogy mi lesz a magyar feliratokkal a játékprogramokban, ha netán kevesebb erőforrás jut lokalizációra a központosítással, de ezzel kapcsolatban még nem osztott meg a Sony konkrét részletet a szaksajtóval és a játékosokkal.

Jelenleg még semmi biztosat nem tudni arról, hogy a játékosok mit fognak érezni a váltásból: mivel a terjeszkedés részeként aktívan keresnek új pozícióra magyarul jól kommunikáló munkatársakat, így nem biztos, hogy a váltás rögtön rosszat jelentene - emeli ki a Gamekapocs.

