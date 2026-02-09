Változatlan áron hoz frissítést az Apple belépője az okostelefon-piacra

Rövidesen bejelentheti okostelefon-kínálatának új, legolcsóbb variánsát az Apple. Az iPhone 17e-nek a tavalyi modell renoméját kéne javítania, amit a változatlan áron kínált többrétű frissítés hozhat meg.

Változatlan szinten kívánja tartani az Apple a belépőt az iPhone-ökoszisztémába, a rövidesen megjelenő iPhone 17e modellel - írja bennfentes forrásaira hivatkozva a Bloomberg mindig jól értesült szakújságírója, Mark Gurman.

Ez egyébként a tengerentúlon konkrétan 599 dolláros, hazánkban pedig várhatóan 299 ezer forintos induló árat feltételez, ami a rakétasebességgel emelkedő memóriaárak mellett igazán üdítő hírnek számít.

Hogy a belépőszintű iPhone tavalyi premierje óta nem igazán hozta a számokat, azt jól jelzi, hogy a hivatalos csatornákon ma már lényegesen olcsóbban, itthon 250 ezer forintért lehet hozzájutni a 128 gigabájtnyi háttértárral szerelt változathoz.

Gurman szerint az iPhone 17e három ponton hoz majd újdonságot az elődmodellhez képest. Egyrészt a készüléke megkapja majd az iPhone 17 alapmodell A19 chipjét, illetve immár kompatibilis lesz a MagSafe-kiegészítőkkel, továbbá az Apple ellátja az újdonságot a legfrissebb, házon belül fejlesztett vezeték nélküli vezérlőchippel és modemmel - ez utóbbi téren az iPhone 16e úttörőnek számított az Apple termékkínálatában.

Az iPhone 16e elsősorban a kamera képességei terén okozott csalódást a tesztelőknek és a vásárlóknak - arról egyelőre nincs konkrét információ, hogy ezen a téren milyen javulás várható az iPhone 17e esetében.