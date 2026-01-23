A sírkövemen pedig álljon az, hogy az előfizetőt lekapcsolták!

A Megszakadt kapcsolat egy olyan film, ami egy egyszerre megható és ismeretterjesztő történetet vázol fel a kapitalizmus felé hajló posztkommunista szovjet/orosz éráról, illetve annak végéről, az első, amerikai tőzsdén jegyzett orosz cég vezetőjének szemszögéből.

Dimitrij Zimin a hidegháború idején vezető rádiómérnökként dolgozott és többek között részt vett a Moszkvát védő lokátor- és rakétaelhárító rendszer tervezésében. Saját bevallása szerint imádta az orosz fővárost de már akkor sem értett egyet a szovjet pártvezetés döntésével, igaz, ezt a véleményét akkortájt még ajánlatos volt megtartania magának.

A hidegháború végével a Ziminhez hasonló mérnökök hirtelen munka nélkül találták magukat, a sors azonban összehozta a tapasztalt, ám meglehetősen konok tudósembert egy fiatal amerikai vállalkozóval, Augie Fabela-val, aki meglátta az akkor még éppen csak szárnyait bontogató orosz távközlési piacban rejlő lehetőséget.

Kettőjük cége, az 1992-ben létrejött VimpelCom végül az orosz mobilpiac úttörője lett, egyben az első olyan orosz cég, melyet az amerikai tőzsdén is jegyeztek.

zimin 2021-ben, néhány hónappal a halála előtt

Ez volt az a rövid időszak Oroszország történelmében, amikor a hosszú elnyomásból ébredező országban is hinni kezdtek az amerikai álomban, hogy aztán nem sokkal az ezredfordulót követően mindenki ráébredhessen a rideg valóságra.

Zimin végül eladta a VimpleComban képviselt tulajdonrészét és szinte összes vagyonát jótékony célra fordította. A Megszakadt kapcsolat (angolul Connected) egyszerre mutatja be az ő életét, a cége létrejöttét és későbbi sorsát, illetve a Szovjetúnió szétesését és az újabb autoriter rendszer felépülését.

Vera Krichevskaya díjnyertes dokumentumfilmje Dimitrij Zimint kíséri el utolsó útjára, alig néhány hónappal Oroszország urkrajnai invázióját megelőzően. A film egyik szomorú apropója, hogy a Connectedből derült ki a világ számára, hogy a súlyos beteg Zimin pontosan megtervezte a halálát, bár azt nem tudni, hogy eredeti szándékának megfelelően valóban azt írták-e a sírjára, hogy az előfizetőt lekapcsolták...

A film idén szerepel a Budapest International Documentary Festival (BIDF) programjában, illetve megtekinthető a SkyShowtime kínálatában.