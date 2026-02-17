A felújított laptopok piacát is felhajthatja a memóriakrízis

A mesterséges intelligencia adatközpontok bővítése miatt az AI-ba dollár százmilliárdokat befektető cégek felől jelentkező kapacitás-elszívás a tavalyi év közepén kezdett komoly nyomást gyakorolni a memóriagyártókra, melyek szinte minden mást félretéve az adatközponti megoldásokba szánt termékek gyártására kezdtek fókuszálni. Ez a jelenség aztán a tavalyi év második felében óriási árfelhajtó hatást generált a DDR-memóriák piacán, mely az év eddigi időszakában sem látszik csillapodni és gyakorlatilag minden olyan terméknek a bekerülési költségére kihat, melybe memóriát kell szerelni.

Mindez egy cseppet sem jó ómen az adatközpont-üzemeltetők, illetve a beszállítók számára, akik a kielégíthetetlen kapacitásigény miatt kénytelenek gyakorlatilag bármi áron felvásárolni a rendelkezésre álló DDR5-készleteket - mindez pedig előbb-utóbb a fogyasztói szegmensben árfelhajtó hatást generál, nem csak a PC- és az okostelefon-piacon, de a szolgáltatóipar egyes szegmenseiben is.

Mindeközben a felújított kütyükben utazó cégekbe az elmúlt évek során elképesztő mennyiségű, több milliárd dollárnyi tőke áramlott, az invesztíciók tempója pedig különösen az utóbbi időszakban gyorsult fel részben a keresletnövekedésre válaszul, részben pedig azért, mivel a felújított berendezések forgalmazása alapvető összhangban van azokkal a klímacélokkal, melyek az elektronikai hulladék drasztikus csökkentését javasolják vagy írják elő.

A Context piackutató szerint a memóriachipek drágulásának egy másik következménye lehet, hogy még tovább hajtja idén a felújított PC-k eladásait. Ennek már most mérhető jelei vannak: a felújított PC-k forgalmazáson keresztüli értékesítései 7 százalékkal nőttek a 2025-ös negyedik negyedévben az öt legnagyobb európai piacon, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban és Franciaországban. A felújított eszközök értékesítési volumene Nagy-Britanniában gyakorlatilag megduplázódott 2025-ben, ami azt jelenti, hogy a brit piac megelőzte Németországot, a kontinens legnagyobb piacát.

A termékkategória fő vonzóságát a megfizethetőség jelentheti, az eladott eszközök 40 százalékát olyan költségtudatos felhasználók vásárolták meg, akik jellemzően 200-300 euró közötti árkategóriában választottak eszközt. A 300-400 eurós árkategóriára is egyre nagyobb az érdeklődés, a felújított piac már 23 százalékát teszi ki, szemben az egy évvel korábbi 15 százalékkal, tehát a vásárlók egyre inkább hajlandóak valamivel többet fizetni a jobb specifikációkért.

A folyamatos alkatrészhiány és az elsődleges piacon tapasztalható árnyomás közepette a felújított eszközök megfizethetőbb alternatívát jelentenek. Egy olyan piacon, ahol a kínálati korlátok szorosan összefonódnak, vonzó megoldást jelenthetnek a kiskereskedők és a fogyasztók számára, akik láthatóan élnek az alternatívák lehetőségébel. A Context kiemeli a javításhoz való jogról szóló uniós jogszabályt is, mely várhatóan idén júliusban lép életbe, és még tovább növelheti a javítható eszközök és alkatrészek elérhetőségét a régióban.

A felújított telefonoknak már jól bevált globális piaca van, bár a frissebb jelentések szerint a már bejáratott régiókban, például Európában, az Egyesült Államokban és Japánban a növekedést a korlátozott kínálat és a feltörekvő piacokról érkező csökkenő export visszavetette.

Mi a helyzet Magyarországon?

A trenddel kapcsolatban megkérdeztük a fogyasztói elektronikai eszközök hazai forgalmazóit is. Az eMag szerint kifejezetten váratlanul érte őket, hogy a karácsonyi eladási listán a top 10-ben felbukkantak a PC-alkatrészek. Az eladási statisztikák szerint 2025-ben legtöbben asztali PC-kbe helyezhető memóriamodult rendeltek ebben a kategóriában, de a memóriák mellett a nagy, 1-2 terabájt tárkapacitású SSD-meghajtók is népszerűek voltak novemberben.

A számítógépekhez kapcsolódó másik sajátosság, hogy a karácsonyi szezon első hetei alatt a legnagyobb arányban asztali PC-t rendeltek a legtöbben részletre. A laptopok és játékkonzolok voltak ezen a területen a második legkiemelkedőbb termékkategória, és csak ezeket követték a háztartási nagygépek.

Ez persze nem meglepő az eMag szerint, mivel egy jobb felszereltségű PC félmillió forintba is kerülhet, háztartási gépeket pedig már 100-150 ezer forint körüli áron be lehet szerezni. Laptopból egyébként a Lenovo, Apple, Asus és Acer márkák típusai kerültek az ünnepi szezon első heteinek eladási listáinak élére, míg a mobiltelefonok közül a Xiaomi, Samsung és Motorola középkategóriás készülékei voltak ekkor a legnépszerűbbek.