NMHH: magyar részről semmit nem lehet kezdeni a Cloudflare-DTAG vitával

Múlt hét végén ismét problémák adódtak a Cloudflare bizonyos szolgáltatásainak elérésével a Magyar Telekom hálózatából. A jelenséggel saját bevallása szerint sem a hazai operátor, sem a szakhatóság nem tud mit kezdeni.

Múlt hét végén ismét forrongtak az indulatok a Magyar Telekom közösségimédia-felületein és egyes szakmai fórumokon, amiért a szolgáltató vezetékes- és mobilinternetét használó egyéni vagy vállalati ügyfelek csak akadozva érték el a Cloudflare nevű internetes infrastruktúra-szolgáltató partnereit.

A jelenség mögött húzódó okokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, megoldás pedig mint látható, azóta sincs a problémára, melyben voltaképpen az a legbosszantóbb, hogy a magyar internetelőfizetők úgy váltak áldozatává, hogy nem sok lehetőségük adódik a jogorvoslatra.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz. Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

A múlt héten kialakult - hivatalosan műszaki hibára visszavezethető - helyzet egyébként a Telekom számára is rendkívül komoly fejfájást okoz, és a lehető legrosszabb időzítéssel ütötte fel a fejét, hiszen a cég éppen február elején indított kiterjedt kampányt a hálózatminőséggel a fókuszban.

A témára ismét rákérdeztem a cég műszaki területének szakemberei által tartott tegnapi háttérbeszélgetésen, ahol elmondták, hogy a mostanihoz hasonló esetekben a cég meglehetősen hamar értesül a torlódásokról a saját monitorting mellett a felhasználók felől is, de azon túl sok mindent nem tehet érdemben, hogy jelzi az anyacégnek, hogy baj van az alvégeken.

Osztja ezt az álláspontot a magyar szakhatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is, mely 2024-ben hivatalból vizsgálta a Cloudflare-DTAG tranzittal összefüggő panaszokat, ám nem tárt fel jogsértő szolgáltatói magatartást.

Az előfizetői élményt (sebesség, késleltetés, csomagvesztés) az előfizető által elérni kívánt tartalom szolgáltatója mellett az adatátvitelben részt vevő egyéb közvetítő szereplők is befolyásolják. Ha a hozzáférést olyan globális szereplők biztosítják, mint a Cloudflare, akkor az általuk alkalmazott beállítások és átviteli utak is érzékelhető hatást gyakorolhatnak (akár pozitív, akár negatív irányba) az előfizető számára a használat során

-közölte lapunk megkeresésére az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.

A szervezet hozzáteszi, hogy felügyeleti hatásköre csak a magyar joghatóság alá tartozó szolgáltatók tevékenységére terjed ki, és kizárólag az elektronikus hírközlésre vonatkozó ágazati jogszabályok betartását vizsgálhatja.