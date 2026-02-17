Jönnek a videók az Apple podcast-szolgáltatásába

A trendek abba az irányba mutatnak, hogy a podcast sok esetben már nem pusztán hangalapú tartalomformátum, mivel szépen lassan a hangot kiegészítő vizualitás is egyre fontosabbá válik, és multimédiás műfajjá alakul át. Az Edison Research szerint a 12 év felettiek körülbelül 37%-a néz havonta videópodcastokat, ami jól tükrözi, hogy a podcast-fogyasztók jelentős része fogékony arra, hogy videót is befogadjon a hang mellett.

Az Apple láthatóan nem szeretne lemaradni a trendet szorosabban lekövető versenytársaktól, így a Spotify és a YouTube után integrálja a Podcasts szolgáltatásba a videók megjelenítését is a 2026-os év harmadik negyedévében. Eddy Cue, a cég szolgáltatásokért felelős alelnöke szerint a lépés időszerű, miután 20 évvel korábban az Apple segített a podcast formátum mainstreammé válásában még az iTunes-on keresztül, a Podcasts alkalmazás következő lépcsőfoka a videós tartalom.

Az Apple Podcasts appon belül a felhasználók zökkenőmentesen válthatnak a műsor megtekintése és hallgatása közt, illetve olyan további kényelmi funkciók támogatják majd az élményt, mint a „kép a képben” mód, vagy az offline letöltés lehetősége videós tartalom esetén is. A frissítéssel együtt a platform bevezeti az Apple által fejlesztett streaming protokoll, a HTTP Live Streaming (HLS) támogatását, mely adaptív videólejátszást és jobb vezérlést kínál az alkalmazáson belül. A HLS formátum dinamikus videóhirdetés-beszúrást is lehetővé tesz az alkotóknak, akik a támogatott hirdetési hálózatokon vagy tárhelyszolgáltató partneren (pl. Acast, ART19, Omny Studio, SiriusXM) keresztül terjesztik hirdetéseiket.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

A cupertinói cég nem osztja meg külön lebontva, hogy a szolgáltatásból származó bevételeknek hány százalékát adja a Podcasts szolgáltatás, de a digitális tartalmakat és előfizetéseket is magába foglaló üzletág a legutóbbi negyedévben 30 milliárd dollárt generált, és még mindig a cég egyik fő bevételi lábának számít gyakorlatilag folyamatos növekedéssel.

A videós podcastek - különösen a rendkívül népszerű húzócímek - megszerzésére egyre nagyobb erőforrást fordítanak a legnagyobb streamingplatformok, a YouTube uralma ugyanakkor egyelőre stabilnak látszik e téren. A YouTube tavalyi nyilatkozata szerint már több mint havi egymilliárd aktív nézőt vonzanak a podcast-tartalmak a platformon.

A Spotify az elmúlt évben szintén kibővítette videós podcast könyvtárát, és több mint 100 millió dollárt fizetett ki a kreatívoknak a tavalyi év első negyedévében. A zenei streamingszolgáltatásban 2022-ben jelentek meg a videós podcastek, de csak tavaly január óta tudják a platformon a nézettséget monetizálni a tartalomgyártók, a Spotify Partner Program kezdeményezésen keresztül. Ez a klasszikus bevételfelosztási modellen átlépve már nem csak a platformon jelen lévő zenei előadóknak fizet a zeneszámok hallgatása alapján, hanem a Spotify-ra feltöltött videós podcastek nézettsége után is - pont, ahogy a világ legnépszerűbb videomegosztója, a YouTube teszi.

A videós podcastek piacára a Netflix szintén belépett a Spotify-jal kötött megállapodásnak köszönhetően, melynek eredményeként idén a svédek platformján jelen lévő egyes, népszerű videós podcast-adások az SVOD-szolgáltatáson keresztül is nézhetők lesznek majd.

A műfaj népszerűsége minden metrika szerint meredeken emelkedik, leginkább a Z-generációs tartalomfogyasztók körében. A tavalyi második negyedévben a Spotify katalógusában több mint 430 ezer videós podcast szerepelt, 2024-től pedig a videós tartalomfogyasztás húszszor gyorsabban nőtt, mint kizárólag az audiotartalmak fogyasztása.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából készített tavalyi felmérés szintén azt mutatta, hogy a podcastek népszerűsége Magyarországon is emelkedik, három év alatt gyakorlatilag megháromszorozódott a hallgatók száma.