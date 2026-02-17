Anti-leskelődő újítással jöhet a Galaxy S26

A tömegközlekedésen utazók számára az egyik legbosszantóbb jelenség, amikor valaki mások válla fölött vagy éppen a szomszéd ülésre átnézve olvasgatja vadidegenek okostelefonján megjelenő szövegeket. Ezt a fajta leselkedést egyébként az emberek zsigeri kíváncsisága hajtja, de ettől még persze sem nem illdomos és szigorúan véve nem is jogszerű mások privát szférájába így belegyalogolni.

A jelenség visszaszorítására viszonylag régóta léteznek különböző polarizációs technológiákat alkalmazó kijelzővédő fóliák, ám ezek többnyire jelentősen csökkentik a fényerőt és egyéb, zavaró fénytörési jelenségeket is produkálhatnak.

A Samsung most a jelek szerint megtalálhatta a biztos módszert a leskelődőkkel szemben, a koreaiak ugyanis egy olyan kijelzőtechnológiát vethetnek be a Samsung Galaxy S26 termékcsaládnál, mely képes a kijelzőn megjelenő tartalom bizonyos részeit elrejteni az avatatlan szemek elől.

A technológia egyébként nem új, a Flex Magix Panel nevű OLED-panelt már a 2024-es MWC-n is demózta a Samsung, a működésének lényege pedig nagyjából annyi, hogy a segítségével pixelszinten lehet szabályozni a kijelző betekintési szögét.

Ez egyben azt is jelenti, hogy - alighanem a Galaxy AI bevonásával - elég csak a kijelző egy részét kitakarni, például a többnyire szenzitív információkat tartalmazó értesítéseket vagy a banki applikációkban megjelenő összegeket. A rendszer pontos működéséről jövő szerdán derülhetnek ki újabb részletek, az idei első Galaxy Unpacked esemény keretén belül.