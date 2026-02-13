Megint csúszik az új Siri, de az tuti, hogy 2026-ban már jön!

Az Apple nem várt problémákba botlott a szoftver tesztelésekor, így ismét halaszt.

Az Apple már az Apple Intelligence 2024-es bejelentése óta beszél a modernizált, AI-alapú Siriről, és ugyan azóta másfél év telt el, még mindig nincs konkrét megjelenési dátum, sőt rendszerint újabb halasztásokról számolnak be az iparági források az útközben felmerülő fejlesztési nehézségek miatt.

A Bloomberg Apple-szakértője, Mark Gurman január végén még arról jelentett, hogy a cupertinóiak most már 2026-ban, február második felében demózhatják az új Sirit és annak képességeit, majd ezután a júniusi éves Worldwide Developers Conference (WWDC) eseményen egy bőségesebb frissítést jelentenek be még több konkrétummal.

A források szerint az Apple nem várt problémákba botlott a szoftver tesztelésekor, így a bevezetés dátumát még tovább kell tolni. Eddig úgy tűnt, hogy az új Siri a márciusi iOS 26.4-es frissítéssel érkezik, de most már valószínűbbnek tűnik, hogy egyes funkciókat a májusi iOS-frissítésig (26.5) tolna ki a cég, vagy akár megvárhatja az iOS 27 szeptemberi megjelenését is.

A Bloomberg cikkére válaszul az Apple megerősítette, hogy valóban nem áll készen minden funkció az iOS 26.4-ig, de az egészen biztos, hogy 2026-ban már érkezik a fejlettebb Siri.

A projektet eddig „Campos” kódnéven emlegetik a belsősök, és állítólag ez lehet az Apple első valódi AI-chatbotja, mely beépített funkcióként lesz elérhető a cég valamennyi termékén, így az iPhone-okon, iPadeken és Mac számítógépeken. Chatbotként a Siri nem csak egyszerű utasításokra tud majd válaszolni, hanem folyamatos, a kontextust figyelembevevő párbeszédekkel tud dolgozni.

Az eddigi információk alapján támogatja a hangalapú és szöveges interakciókat, és képes lesz szöveg, kép, kód generálására, összefoglalók készítésére és dokumentumok elemzésére. Ugyan ezek a képességek már mind jellemzik az elterjedt AI-chatbotokat, az Apple-nek végre lesz egy integrált saját megoldása.