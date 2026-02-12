Végre ide is elért az iPhone-ok RCS-támogatása

Az iOS operációs rendszer tegnap érkezett, 26.3 -as verziójának talán az egyik legnagyobb durranása, hogy immár nálunk is elérhetővé vált az RCS üzenetek küldése és fogadása egy almás és egy androidos készülék között.

Az RCS, azaz a Rich Communication Services amennyire nagy ígéretnek számított 10-15 éve, mostanra már alig kapja fel a fejét valaki, ha a rövidítést látja valahol leírva - pedig a szabvány csak az elmúlt években kaphatott igazán erőre.

A technológia gyors elterjedésében ugyanis a felhasználót leszámítva gyakorlatilag minden fél ellenérdekelt volt talán a Google kivételével: a szolgáltatóknak beleharapott a zsíros SMS- és MMS-bevételeibe, az Apple pedig köszönte szépen elvolt a saját, házon belül fejlesztett, és persze csak az Apple zárt ökoszisztémáján belül működő iMessage-dzsel.

Végül aztán némi szabályozói nyomásra Tim Cookék kötélnek álltak, és 2024 őszén az iOS 18-as főverziójával megjelent az RCS-támogatás egyes régiókban.

És akkor tekerjük előre a szalagot 2026 február 12-ig, ekkor jelent ugyanis meg az iOS 26.3-as verziója, mellyel immár Magyarországon is lehet aktiválni az RCS-alapú üzenetküldést- és fogadást.

Az RCS pont azt nyújtja a felhasználóknak, mint az okostelefonokra elérhető temérdek üzenetküldő alkalmazás, csak éppen ehhez nem kell semmit sem letölteni a telefonra és sehová sem kell regisztrálni - az üzenetek küldése és fogadása teljesen IP-alapú és ingyenes, akár külföldön is.

A fentiekből adódóan az RCS használatából származó felhasználói előnyök ma már meglehetősen csekélyek, de ha valaki valami megmagyarázhatatlan okból kifolyólag a mai napig SMS-t (ad abszurdum MMS-t) kénytelen küldeni androidos készülékekkel rendelkező ismerőseinek, kollégáinak vagy éppen családtagjainak, a frissítést követően jelentős összeget spórolhat.

Az RCS-alapú üzenetküldést az iPhone-ok beépített üzenetküldő alkalmazásán keresztül a hazai szolgáltatók közül egyelőre kizárólag a Magyar Telekom támogatja. A frissítést követően az RCS funkció alapértelmezetten bekapcsolt állapotba kerül.