Az Anthropic segít a Figmának kódból tervet készíteni

A Figma folyamatosan bővíti eszköztárát annak érdekében, hogy a terméktervezők minél kevesebb alkalommal nyúljanak külső alkalmazásokhoz bizonyos feladatok elvégzésehez az ökoszisztémán belül maradva. A cég tavaly óta mutatott be újabb AI-alapú funkciókat, hogy az egész terméktervezési folyamatot megkönnyítő képességekkel bővítse termékét, és sejthető volt, hogy ezen a vonalon fog maradni a jövőben is.

A tervezőgrafikai platform nemrég bejelentette, hogy az Anthropic-al kötött együttműködésnek köszönhetően a jövőben mélyebben integrálja a Claude Code-ot a Figma MCP-vel, melynek első gyümölcse a Code to Canvas nevű funkció lesz. A Code to Canvas a kódolóasszisztenssel generált kódot alakítja szerkeszthető tervekké és projektekké a Figmán belül, amit utána a csapatok közösen optimalizálhatnak, vagy csak egyszerűbben juthatnak megegyezésre bizonyos tervezési döntésekben. A cégek szerint az AI-fejlesztések elterjedése nem jelenti azt, hogy a jövőben ne lenne szükség tervezőkre, inkább annak az előnyét hozza majd el, hogy a csapatoknak kevesebbet kell optimalizálással foglalkozniuk.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

A Figma és az Anthropic partnersége nem annyira újkeletű: a cég tavaly mutatta be az Anthropic Claude 3.7 modellen alapuló Figma Make funkciót, mely gyakorlatilag a Google Gemini és a Microsoft GitHub Copilot kódgenerátor asszisztenseinek szerepét tölteni be a cég saját portfólióján belüli alternatívaként. A promp-to-code eszköz leírások alapján készít működő prototípusokat, egyszerűbb alkalmazásokat és kódokat, például egy zenelejátszót. A szintén tavaly nyár óta elérhető Figma Sites website builder egy beépített AI-eszközt is tartalmaz, aminek szöveges promptokkal elmagyarázható, hogy a tervező mit szeretne látni az oldalon.

Az Anthropic termékei kapcsán alkották meg a Wall Street-i kereskedők a „SaaSpocalypse” kifejezést annak a jelenségnek a leírására, hogy a Claude Cowork bejelentése után a befektetők komolyan aggódni kezdtek azon, hogy az AI-agentek hatással lehetnek a hagyományos szoftveres üzleti modelleket alkalmazó cégek bevételeire. A részvények értékének csökkenése mögött az a félelem látható, hogy az AI már nem csak a termelékenységet javítja a szervezeteken belül, de a szoftver- és szolgáltatási értékláncot is megzavarhatja, mivel akár közvetlen helyettesítő szerepet is betölthetnek a legújabb eszközök. Az Anthropic eszköze közvetlenül a magas haszonkulcsú szoftveres munkafolyamatokat célozza meg, így az elemzők szerint lehet, hogy a SaaS szolgáltatóknak át kell gondolniuk árképzési modelljeiket a jövőben.