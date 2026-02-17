Keresztplatformos RCS-titkosítás: látszik a fény az alagút végén

A legnagyobb azonnali üzenetküldő platformok ma már gyakorlatilag kivétel nélkül végponti tikosítással továbbítják az üzeneteket és különböző tartalmakat, ami ha el nem is lehetetleníti, de nagy mértékben megnehezíti azok visszafejtését. A GSM Association (GSMA) és a Google által gründolt, a jövő univerzális üzenetküldő platformjának tekintett Rich Communication Services, vagyis az RCS egyelőre nem kínál keresztplatformos végponti titkosítást, ám ez hamarosan változhat.

Erre utal legalábbis, hogy a rendszer terjedésének legnagyobb korábbi kerékkötője, az Apple az iOS 26.4-es verzió hétfőn megjelent első bétájával végre-valahára megkezdte a titkosított RCS-üzenetek küldésének és fogadásának a tesztelését, a cél pedig, hogy idővel az androidos telefonok tulajdonosai és az iPhone-használók úgy tudjanak egymással chatelni, hogy ahhoz ne kelljen semmilyen szoftvert külön telepíteni - illetve lehetőleg ne olvashasson bele bárki az üzenetekbe.

Az iOS 26.4 béta fejlesztései között felsorolt titkosított RCS-támogatás egyelőre nem érhető el minden szolgáltatónál és eszközön, illetve az Apple külön felhívja a figyelmet, hogy az a végleges kiadásba sem fog belekerülni - ráadásul a titkosított üzenetek küldése és fogadása jelenleg még nem keresztplatformos, vagyis csak az Apple ökoszisztémáján belül működik.

Az RCS szabványban egyébként is meglehetősen későn, csak a Universal Profile 3.0-val kapott specifikált E2EE-támogatást, mely a jelenleg használt TLS-védelmet MLS-re (Messaging Layer Security) cseréli. A Google ugyanakkor a Google Messages-en belüli RCS-implementációjával 2021 júniusától használt végponti titkosítást a Signal Protocol segítségével, az Apple azonban 2023-ban közölte, hogy hallani sem akar erről a megoldásról, helyette a GSMA-val közösen kívánja kidolgozni az univerzális szabvány titkosításának részleteit.

Hazánkban éppen az iOS operációs rendszer múlt héten megjelent 26.3-as verziójával vált lehetővé a keresztplatformos RCS-üzenetküldés, melyet egyelőre csak a Magyar Telekom előfizetői használhatnak. A fentiekből adódóan ez az üzenetküldési mód sem használ erős titkosítást.