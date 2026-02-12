Instagram-vezér: 16 órán át pörgetni az Instagramot nem függőség

Hat hétig zajlanak a meghallgatások a közösségimédia-platformok vs. függőség problémakör eddigi legmeghatározóbb perében Kaliforniában. A fontosabb vezetők közül elsőként Adam Mosseri tett tanúvallomást.

Elindultak a meghallgatások a nagy közösségimédia-platformok tulajdonosai ellen indított perben a Kaliforniai Felsőbíróságon, ahol azért kerül pellengérre a Meta és a Google/Alphabet, mert a vád szerint szándékosan tervezték úgy alkalmazásaikat, hogy azok használata függőséget és mentális problémákat idézzen elő a felhasználókban, ami különösen a sérülékenynek számító kiskorúak esetében kockázatos.

A 19 éves, „K.G.M” néven említett fiatal lány által beadott kereset szerint a közösségi szolgáltatások használata összefüggésbe hozható a depresszióval, szorongással és önkárosító gondolatokkal, miközben az olyan addiktív elemek, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás és a személyre szabott algoritmusok mind az erősebb felhasználói elköteleződés érdekében dolgoznak.

Az Instagram vezetője, Adam Mosseri a platformok vezetői közül elsőként tett tanúvallomást. A meghallgatáson elhangzott többek közt az is, hogy Mosseri szerint egyelőre nem lehet konkrét számban meghatározni, hogy mikortól használja valaki „túl sokat” az Instagramot. Hogy a közösségi platform használata problémát jelent-e valaki számára, úgy gondolja rendkívül személyfüggő: ha valaki többet használja a platformot, attól még érezheti jól magát, és fontos különbséget tenni a klinikai függőség és a problémás használat közt.

Mark Lanier, a felperes ügyvédje megemlített egy belsős kutatást, melyben a Meta 269 ezer Instagram-felhasználót kérdezett meg az alkalmazás használatával kapcsolatos tapasztalataikról, és a válaszadók 60 százaléka látott vagy tapasztalt zaklatást a platformon megelőző héten.

Amikor Mosserit megkérdezték, hogy mit gondol arról, amikor a felperes K.G.M egy alkalommal napi 16 órán át pörgette az Instagramot, a vezető annyit reagált, hogy ez már „problémás használat”, de nem lehet egyértelműen a függőség szót használni.

A tárgyalás hat héten át tart, a következő hetek során valószínűleg további belsős levelezések tartalmai válnak nyilvánossá, több betekintést nyújtva a közösségimédia-platformok tervezési gyakorlataiba.