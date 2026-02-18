Texas beperelte a TP-Linket

Több kínai, vagy kínai kötődésű cég közül elsőként a TP-Linket citálta bíróság elé Texas főügyésze, Ken Paxton, amiért a cég a vád szerint hamis állításokat tett közzé a termékei biztonságát illetően, valamint lényegében hagyta, hogy kínai hackercsoportok a gyártó hálózati eszközein keresztül amerikai állampolgárok eszközeihez férjenek hozzá.

A mostani per a sokadik felvonása a TP-Linkkel szemben zajló amerikai keresztes hadjáratnak, mely a Biden-adminisztráció ideje alatt indult és a második Trump-elnökséggel újabb muníciót kapott. A most benyújtott kereset kifejezetten a cég kínai kötődéseiből adódó általános biztonsági kockázatokkal és a támadásokkal kapcsolatos vélt vagy valós összefüggésekre fókuszál, de indult már a cég ellen korábban minisztériumi vizsgálat dömpingárazás miatt az Egyesült Államokban.

A főügyész vádja szerint a TP-Link az elmúlt években végrehajtott szervezeti átalakítások dacára továbbra is kínai kontroll alatt áll, az ellátási lánc pedig szintén Kínához köti a céget, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban forgalomba kerülő eszközöket ma már szinte kivétel nélkül Vietnámban gyártják.

Ebből egyenesen következik a beadvány szerint, hogy a TP-Linknek meg kell felelnie azoknak a hatályos kínai jogszabályoknak, melyek alapján a piaci szereplőknek kötelességük együttműködni a kínai szakszolgálatokkal akár a belföldi, akár a külföldi hírszerző és egyéb tevékenység támogatása érdekében.

A gyártó. közleményében határozottan visszautasította Paxton vádjait, kiemelve, hogy a TP-Link Systems Inc. egy független amerikai cég, melynek nincsenek kínai tulajdonosai és kötődései a kommunista párttal, a vállalat vezérigazgatója, Jeffrey Chao pedig a kaliforniai Irvine-ben lakik és soha nem volt párttag. A közlemény hozzáteszi, hogy a cég teljes infrastruktúrája az Egyesült Államokban található, a TP-Link eszközökhöz tartozó felhőszolgáltatás alapját pedig az Amazon Web Services biztosítja az amerikai felhasználók számára.

A TP-Link 2022-től igyekezett elébe menni annak a problémának, hogy kvázi második Huawei-ként tekintsenek a cégre, ezért bejelentette szervezeti átalakítási programját, melynek részeként első fáziban a kínai TP-LINK Technologies Co.-tól különvált a TP-Link Corporation Group, mely az Egyesült Államokban és Szingapúrban működtette központjait.

A reorganizáció első fázisa 2024 májusában zárult le, ettől az időponttól az amerikai érdekeltség, a TP-Link Global Inc. felügyelte a termékfejlesztést, a gyártást és a kutatás-fejlesztési tevékenységet egészen az év októberéig, amikor a TP-Link Global és a TP-Link USA összeolvadásával létrejött a TP-Link Systems Inc.