Még a tárgyalás előtt elsimította a Snap a függőségről szóló pert

A Meta, a YouTube és a TikTok még ringben vannak.

Napokkal a tervezett tárgyalás előtt sikerült megállapodást kötnie a Snapnek, így a cég elkerüli a pert, mely a közösségimédia-felhasználóknál kialakult függőség apropóján indult. A New York Times szerint az ügyet a kaliforniai legfelsőbb bíróságon "békésen rendezték" a felek, de a megállapodás részletei egyelőre nem nyilvánosak.

A Snap ellen egy 19 éves fiatal indított pert azzal a váddal, hogy a cég szándékosan tervezte úgy alkalmazását, beleértve a működtetéséhez használt ajánló-algoritmust és egyéb funkciókat, hogy a használat függőséget és más mentális problémákat idézzen elő a felhasználókban, köztük benne is. A bírósági beadványban nem csak a Snapet, de más platformokat is pellengérre állítottak, köztük a Metát, a YouTube-ot és a TikTokot, de velük még nem sikerült egyezséget kötni.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Az ügy jelentősége, hogy Evan Spiegel, a Snap vezérigazgatójának tanúvallomást kellett volna tennie a közelgő tárgyaláson Los Angelesben, így első alkalommal került volna közösségimédia-cég esküdtszék elé egy függőséggel kapcsolatos perben. A Meta, a TikTok és a YouTube képviselőit január 27-től kezdődően hallgatják meg.

A jogi szakértők szerint a felperesek győzelme esetén az ügyek több milliárd dolláros egyezségekhez vezethetnek, és az eddig alkalmazott gyakorlatok megváltoztatására kényszeríthetik a platformokat. A közösségi média vállalatok szerint a felperesek bizonyítékai nem bizonyítják egyértelműen, hogy ők lennének felelősek az állítólagos károkért, például a depresszióért és az étkezési zavarokért.

Via TechCrunch.