Egykor teljes kontrollt akart, mostanra kiszállt az Arm-ből az Nvidia

Teljes mértékben kivonta magát az Arm Holdings tulajdonosi köréből a világ legértékesebb cége, az Nvidia - írja egy tőzsdefelügyeleti jelentésre hivatkozva a Bloomberg. Az ügylet a két cég meglehetősen komplex, technológiai egymásra utaltságából eredő tulajdoni viszonyára tehet végleg pontot.

A lap szerint a felügyeleti jelentés alapján az Nvidia valamikor a tavalyi negyedik negyedévben adhatta el az utolsó, 1,1 millió Arm részvényből álló pakettjét, melynek értéke a február 17-i záróárfolyam alapján körülbelül 140 millió dollár lehet. A részvénycsomag eladásával a világ legértékesebb cége megszüntette minden érdekeltségét a japán Softbank többségi tulajdonában lévő Arm Holdingsban.

Pedig a két cég hosszú évekkel ezelőtt még olyan násztáncot járt, melyhez hasonlót korábban még nem látott a félvezetőipar. A felek 2020-ban jelentették be, hogy az Nvidia felvásárolná az Arm-ot egy 40 milliárd dolláros üzlet részeként, a tranzakció azonban a kezdetektől fogva heves ellenállásba ütközött mind hatósági részről, mind pedig a versenytársak oldaláról.

A versenyjogi szervek több régióban is osztották a piaci szereplők azon aggályait, hogy azzal, hogy az Nvidia irányítása alá kerül, az Arm semleges pozíciója megszűnik, a GPU-gyártó pedig úgy alakíthatja a processzorarchitektúra-tervező cég licencpolitikáját, hogy az a potenciális versenytársak számára jelentős versenyhátrányt eredményez. Az érintettek végül 2022-ben letettek szándékukról, az Arm-ot pedig tőzsdére vitte a SoftBank.

Az AI-korszakkal aztán beköszöntött az Nvidia igazi aranykora, mely a cég értéke mellett annak vagyonát is az egekbe lökte, ami a befektetési stratégiát is átírta. A vállalat az Arm mellett számos kisebb pozícióját feladta, helyette olyan cégekbe fektetett dollármilliárdokat, mint az Intel, a Nokia vagy éppen a Synopsys.