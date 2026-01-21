Egyre több AI által gyártott felirat és szinkron lesz a Netflixen, és ez elég komoly para

Mesterséges intelligencia segítségével javítja fel a különböző tartalmak feliratozását a Netflix, és bár erről nem szólt a cég tegnapi közleménye, de az AI már a szinkronoknál is kezd teret nyerni.

A Netflix számára a terjeszkedés kulcsa anno éppen az volt, hogy a cég elkezdett a tartalmak lokalizációjára pénzt áldozni, így míg a kezdeti időkben még feliratok is többnyire csak a nagy világnyelveken voltak elérhetők a platformon, ma már akár dialektus szinten képes differenciálni a rendszer a nézőket egy-egy feliratozás során.

Mindehhez persze a mesterséges intelligenciát hívja segítségül a világ legismertebb SVOD-szolgáltatója, mely tegnapi részvényesi közgyűlésén közölte, hogy számos területen használ AI-t, a hirdetőktől a kreatív csapatokon és az értékesítésen keresztül akár a lokalizáció, azaz praktikusan a feliratok - de akár a szinkron - feljavításáig.

Utóbbinak egyelőre jórészt a dokuműfajban lehet helye, ahol nem kell bajlódni külön szinkronkarakterekkel és a beszéd tényleges szinkronizálásával, hanem az eredeti szöveg alá elég aláküldeni kvázi egy tolmácsszöveget és kész.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Ha hiszed, ha nem, ilyenre már a magyarra lokalizált tartalmaknál is van példa a Netflixen, ami egyelőre inkább felfogható elrettentő példának, mintsem innovációnak.

Ez a tengerentúlon elég ismert youtubber, Mark Robert CrunchLabs nevű show-ja, mely eleve kissé tájidegen az SVOD-szolgáltató kínálatában, legalábbis abból a szempontból, hogy a koncepció kimerül abban, hogy komplett YouTube-epizódok vannak átcsatornázva a Netflixre.

Na ez kapott tavaly novemberben egy AI-szinkront (via Sorozatjunkie via GS.hu), ami minden tekintetben meglehetősen fájdalmasra sikeredett, bár nekem például kicsit a gyerekkoromat hozta vissza, amikor a kalóz VHS-eken monoton hangalámondással voltak elérhetők az akkortájt menő hollywoodi alkotások.

A nosztalgiafaktort kicsit félretéve ahogy a GS erre felhívja a figyelmet, különösen aggasztó, hogy ezt pont egy alapvetően gyerekeknek szánt műsorban sikerült elkövetnie a Netflixnek, ami a minőség mellett a transzparenciával és a kulturális felelősséggel kapcsolatban egyaránt felvet kérdéseket.