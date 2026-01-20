Átveszi a TCL a Sony tévés üzletága feletti irányítást

Az eredeti formájában elengedi a tévépiacot a szegmens egykori legpatinásabb szereplője, a Sony, mely a jövőben a TCL-lel együtt létrehozott vegyesvállalatban, kínai irányítás alatt dobja piacra a Sony márkanevű tévékészülékeket.

A Sony az évek során a tévépiac egyik meghatározó szereplőjéből gyakorlatilag a futottak még kategóriába került, leszámítva talán egy nagyon szűk prémium szegmenst, ahol a cég fejlett képfeldolgozó áramköreivel ellátott tévékre komolyabb kereslet mutatkozott.

A társaság régóta felhagyott a panelgyártással, most pedig a komplett televíziós részleget kiszervezi és a jövőben vegyesvállalati formában üzemelteti majd a terület egyik topszereplőjének számító TCL-lel együtt - derül ki a vállalat sajtóközleményéből.

Az új, várhatóan jövő tavasszal létrejövő vállalatban a Sony 49, a TCL pedig 51 százalékos részesedést birtokol majd, az új cég pedig a megállapodás részeként tovább használja majd a Sony és Bravia márkaneveket. A felek közti megállapodás a tévékészülékek mellett kiterjed az otthoni hangrendszerekre is.

A magát a globális piacokon jórészt az előző évtizedben felépítő TCL mára a tévépiac egyik meghatározó szereplőjévé vált, egyben a legnagyobb értékesítési volument elérő kínai gyártó a teljes szegmensre levetítve.

A vállalat a Sonyval ellentétben panelgyártóként is jelen van a területen - az új cégbe a japánok a képfeldolgozó elektronika terén szerzett évtizedes tapasztalatukat apportálják, míg a TCL a panelgyártó kompetenciát és a méretgazdaságossági előnyöket adja hozzá a vegyesvállalathoz.