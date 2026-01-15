Mostantól chaten is bejelentheted, ha valaki hőbörög a 4-es 6-oson

A tömegközlekedés során az utasok által tapasztalt szimplán csak kényelmetlen vagy éppen jogsértő eseteket a BKK-nál a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálatnak lehet jelezni - immár chaten is.

Ha rendszeresen utazol tömegközlekedéssel, főleg egy olyan nagyvárosban, mint Budapest, bizonyára találkoztál már olyan esettel, amikor egy másik utas kényelmetlenné tette az utazást (például dohányzik, szennyezett a ruhája stb), téged vagy éppen másokat zaklatott, netán kárt tett a járműben.

A Budapesti Közlekedési Központ a hatósági intézkedést nem feltétlenül igénylő helyzetek megoldására hozta létre 2025-ben a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálatot, mely tavaly nyár óta a 1443-as rövid számon is elérhető, illetve már korábban beépült a BudapestGO alkalmazásba.

Az applikáció legfrissebb, héten megjelent verziójában immár arra is lehetőséged van, hogy egy-egy attrocitást vagy egyéb esetet chaten jelents be a BKK biztonsági egységének - baleset és vészhelyzet esetén ettől függetlenül továbbra is erősen ajánlott a 112-t hívni.