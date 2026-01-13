Közel a Microsoft Lens búcsúja

Búcsúzik a több mint egy évtizedet megélt szkennerprogram, pár hónap múlva véget ér a hivatalos támogati időszak.

A Microsoft tavaly augusztusban jelentette be, hogy elkezdi kivezetni a népszerű Microsoft Lens (korábban Office Lens néven ismert) alkalmazást annak a folyamatnak részeként, melyben fokozatosan konszolidálja a Microsoft 365 és a Copilot alkalmazás-ökoszisztéma funkcióit.

Az eredeti ütemterv kissé megcsúszott, és a hivatalos tájékoztatás szerint a Lens alkalmazást január 9-től kezdi el kivonni a cég iOS- és Android-eszközökről, mielőtt február 9-én hivatalosan is megszünteti a támogatást. Az App Store és a Play Áruház kínálatából a támogatási időszak végével törlődik az app. A meglévő telepítések még egy rövid ideig működnek, de március 9. után már nem lehet új szkenneléseket sem végezni az alkalmazással.

A cég a későbbiekben a szintén szkennelési képességekkel rendelkező OneDrive alkalmazást ajánlja, vagy a Microsoft 365 Copilotot, mely egy fejlettebb AI-alapú szkennelő funkciót kínál. Az eszközzel közvetlenül Word-dokumentumokba és Excel-táblákba lehetséges szöveget rögzíteni, utána pedig az összes tartalom a OneDrive tárhelyre menthető. Némi kompromisszumot azonban kötni kell, mert a OneNote-ba vagy PowerPointba történő közvetlen mentés, valamint a névjegykártya-szkennelés nem lesz támogatott a Copilotban.

Több mint 50 millió letöltéssel a Lens a Microsoft egyik legnépszerűbb ingyenes mobilalkalmazásának számított. A népszerű szkenner 2014 óta játszott kulcsszerepet abban, hogy a fizikai dokumentumok digitalizálása lehetővé vált a mobileszközön. Az ingyenes alkalmazás hamar népszerűvé vált, mivel a mobil kamerájával lehetett végre dokumentumokat, jegyzeteket, sőt vázlatokat és táblázatokat is konvertálni digitális formátumba. Idővel pedig kibővültek a lehetőségek, és a felhasználók a PDF-ek mellett Word-, PowerPoint-, és Excel-fájlok létrehozását is megkapták mind kézírásos, mind nyomtatott szöveghez.

A szolgáltatás kivezetése nem olyan meglepő, mivel a legtöbb mobil kameraszoftvere vagy jegyzetelő alkalmazása már beépített szkennelő/olvasó funkciókkal rendelkezik, így nem igazán van igény a dedikált appokra. A Microsoftnak így érthető mód már nem éri meg segédprogramot karbantartani és fejleszteni, enmél kézenfekvőbb ha a funkciót a fő produktivitási termékeinek részévé teszi. Az alternatívát keresőknek egyébként nincs különösebben nehéz dolguk: az Adobe Scan és a CamScanner szintén kiterjedt eszközkészletet kínál, míg a Google Lens is natívan elérhető az androidos mobilokon.