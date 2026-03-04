Irodákat zár be az Nvidia és az Amazon az iráni háború miatt

Komoly hatást gyakorol a globális technológiai vállalatok működésére az Irán-USA-Izrael konfliktus, különösen az Egyesült Arab Emírségekben (UAE) és környékén van szükség intézkedésekre, akár az infrastruktúrát érintő kérdésekben is. A szakértők szerint a konfliktus a globális ellátási láncok és a regionális stratégiai döntések jövőjére is hatással lehet.

Az Nvidia és az Amazon arra kényszerült, hogy ideiglenesen bezárja dubaji irodáit, munkavállalóinak pedig a távoli munkavégzés lehetőségét ajánlja fel a biztonsági kockázatok miatt. A cég vezérigazgatója, Jensen Huang egy belső e-mailben arról biztosította az alkalmazottakat, hogy a vállalat válságkezelő csapata aktívan dolgozik a térségben élő munkavállalók és családjaik támogatásán. A chipóriás mintegy 6000 embert foglalkoztat Izraelben, mely az Egyesült Államok után a másik legnagyobb kutatási fejlesztési bázisa. 2019-ben a vállalat 7,13 milliárdért felvásárolta a szuperszámítógépekbe szánt chipeket fejlesztő Mellanoxot is, mely addigi működésének legnagyobb akvizíciója volt.

A Google számára a légiközlekedést érintő problémák okoznak kihívást, mivel több tucat dolgozó vett részt egy múlt heti konferencián, akik a törölt járatok miatt Dubajban ragadtak. Dubaj egyben a Google felhő- és értékesítési műveleteinek regionális központja a Közel-Keleten és Észak-Afrikában. A szintén érintett Tel-Aviv a keresőcég egyik fő központja is, ahol további beruházásokat tervez.

A geopolitikai feszültség és a katonai műveletek valós életbeli következményekkel járó kockázatok a kritikus felhőinfrastruktúrákat illetően is, amelyek egészen elemi szinten, fizikailag képesek veszélyeztetni az adatközpontok épségét és ezáltal a szolgáltatások folytonosságát. Az elmúlt napokban az AWS Közel-Keleten található adatközpontjainál lépett fel meghibásodás, három létesítmény szenvedett károkat az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben, a drónbecsapódások áramszünetet idéztek elő több adatközpontban is.

Az incidens rámutat, hogy a globális felhőinfrastruktúra mennyire sebezhető lehet a fizikai, nem pedig csak virtuális támadásokkal szemben, ezért fontos a redundancia, a több régiót érintő tervezés, valamint a katasztrófák esetén is alkalmazható helyreállítási gyakorlatok kidolgozása a folyamatos üzletmenet biztosításához. A tech cégek kénytelenek újragondolni, hogyan mérik a geopolitikai kockázatokat, beleértve a fizikai infrastruktúra elhelyezését és a munkavállalói biztonságot.

Az elmúlt évtizedben a Közel-Kelet kiemelt fontosságú régióvá vált az amerikai tech vállalatok számára, különösen Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek fektetett be jelentős összegeket a mesterséges intelligenciába és adatközpontokba olyan cégekkel együttműködve, mint az Nvidia, az AMD, az OpenAI vagy a Cerebras. A DataCenterMap szerint nagyjából 326 adatközpont található a Közel-Keleten, a legkoncentráltabban Izraelben, Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben, és ugyan a legtöbb helyi üzemeltető, az amerikai tech cégek is folyamatosan növelik befolyásukat a területen. Szakértők szerint a Közel-Keletre fókuszáló AI-infrastruktúra-stratégia, amelyet több globális vállalat is támogatott, átértékelődhet a biztonsági fenyegetések tükrében.