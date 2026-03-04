A gyógyszerlogisztikában is ott vannak az AI-ügynökök

Mesterséges intelligenciával támogatott hangalapú asszisztenssel váltotta le, illetve egészítette ki a régi, elavult rendszerét nemrégiben Magyarország egyik legnagyobb gyógyszerlogisztikai vállalata, a Phoneix Pharma. A rendszer a Cisco Webes és a Deutsche Telekom CoMind nevű új platformjára épül, működéséről pedig Marik Csaba, a vállalat IT-igazgatója beszélt a barcelonai Mobile World Congress egyik paneljében.

A Phoenix Pharma más hazai gyógyszernagykereskedőkhöz hasonlóan szigorúan szabályozott és időérzékeny környezetben működik, ügyfelei között pedig ott vannak az ország minden táján működő patikák mellett a kórházak is.

AI: a technológiai robbanás állva hagyta a munkaerőpiacot A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás. A technológiai változás sebességét sem a hazai cégek, sem az IT munkaerőpiac nem tudja lekövetni. Az eseményhorizontról azonban már nincs visszafordulás.

A vállalat contact centerei ennek megfelelően nagyszámú, rutinszerű hívást kezelnek, illetve kezeltek, korábban három, különálló, elavult rendszeren keresztül - ezeket egészítette ki, váltotta le a vállalat a tavalyi év során mesterséges intelligenciára épülő hangalapú hitelesítéssel, mely kimondott azonosító alapján ismeri fel az ügyfeleket.

A fentieken túl a CoMind ügynök a jelenlegi fejlesztési szakasz részeként segít az automatizált VIP-portál jelszó visszaállítási folyamatában, emellett a tudásbázis funkció implementálása is fontos hangsúlyt kap Marik szerint - ezek a fejlesztések jelenleg is zajlanak a vállalatnál. A későbbiek során a cél többek között a CRM-contact center integráció, tette hozzá a szakember.

A fent említett chatbot az ügyfélszolgálat belső támogatási rendszerébe épül be, az ügyintézők pedig az összetettebb eseteknél egy chatbottól kérhetnek azonnali választ, meggyorsítva az ügyintézési folyamatot.

A chatbot korai, kisebb tudású változatát a Deutsche Telekom hazai leányvállalatánál, a Phoenix Pharma részére a rendszert szállító Magyar Telekomnál belső teszteken használták már, a projekt "Ida" néven futott a hazai leánycégnél.