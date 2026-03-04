Csak igazgatta magát a mobilpiac 2025 második felében

Csak apróbb kiigazításokat eszközölt a három legjelentősebb hazai mobilszolgáltató, tehát a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország nyilvános lakossági előfizetéses díjcsomag kínálataiban - összegzi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) összefoglalója, mely a 2025. második félévében történt mobilpiaci mozgásokat vizsgálja. A korábbi díjcsomagok árai nem emelkedtek az év során, valamint az újonnan bevezetett csomagok havidíjai és tarifái sem változtak a korábbiakhoz képest a vizsgált időszakban.

Noha a díjcsomagok havi és forgalmi díjai lényegében nem nőttek, a mobilpiaci kínálat mégsem maradt teljesen változatlan. A mobilcsomagok tartalma láthatóan átalakul, a klasszikus hang- és adatszolgáltatáson felül egyre kevesebb plusz szolgáltatás marad a csomagokban. A szinte alig észrevehető apróbb változások arra utalnak, hogy a szolgáltatók az utóbbi időben egyre inkább a díjcsomagkínálatuk egyszerűbb, átláthatóbb rendszerének a kialakítására törekszenek – emeli ki a hatóság.

Bár mindhárom nagy szolgáltató megtartotta a korábbi díjcsomagstruktúra kialakítási logikáját, megfigyelhetőek más közös vonások is az apránként megújuló, egyszerre mindig csak keveset változó díjcsomagkínálatuk tartalmában.

A három nagy szolgáltató közül a One esetében lehetett látni talán a leglátványosabb változásokat, azonban ezek sem olyan nagy mértékűek, mint tűnhetnek. A szolgáltató november 14-től új díjcsomagokat vezetett be, valamivel kevesebbet, mint amennyi megelőzőleg júniustól szerepelt a kínálatában, és egészen új elnevezési logikát alkalmazott. Az új díjcsomagok (hasonlóan a Magyar Telekomnál már megszokotthoz) „Tarifa S, M, L, XL és XXL" elnevezéseket kaptak, illetve bekerült a palettába egy egyedi, „Tarifa Z" nevű díjcsomag is. Érdekesség, hogy a szolgáltató a korábbi díjcsomagokat nem vezette ki az újak bevezetésével egyidőben, erre csak 2026. február 1-től került sor.

Az új díjcsomagok is szinte azonosak a korábbi ajánlatokkal és az új logikát követő elnevezésektől eltekintve csak kevés újdonságot hoztak. Így a változtatás inkább kisebb kiigazításnak tűnik tartalmát tekintve, mint jelentős strukturális átalakításnak - emeli ki a hatóság. A szolgáltató a két legkisebb díjcsomagtípusát lecserélte olcsóbb változatokra, illetve a roaming helyzetben felhasználható adatkeretek változása, többnyire növekedése mellett kivette a két legnagyobb csomagjából a korlátlan SMS és MMS küldési lehetőséget, így már csak a híváspercek terén biztosít korlátlanságot minden díjcsomagjában a meghatározott irányokba.

Egyre nagyobb arányban szerepelnek emellett a szolgáltató kínálatában az alacsony, mindössze 5 Mbps maximális sávszélességet kínáló díjcsomagok, melyekhez nagyobb sávszélességet csak külön opció megvásárlásával tud elérni az előfizető.

Nem variált sokat a Yettel és a Telekom sem

A Yettel azonos néven bevezetett új díjcsomagjai szinte alig különböznek az EU roaming helyzetben is felhasználható adatmennyiségek növekedésén túl a korábbiaktól. A cég mindössze a legbővebb szolgáltatást nyújtó csomagja esetében tette korlátossá a roaming helyzetben is felhasználható adatkeretet, illetve ezzel egyidőben korlátlanná ugyanennél a csomagnál a roaming helyzetben is az SMS küldést.

A Telekom esetében pedig még a fentieknél is kevesebb változás történt az utóbbi félévben, mindössze egyetlen adatdíjcsomagja, a Net XL 2025-nek az értékesítését zárta le a szolgáltató. Ez a díjcsomag a klasszikus mobilnet szolgáltatásait tekintve valójában nagyon kevésben különbözött a „Net L 2025" csomagtól, így a hagyományosabb mobil funkciókat kereső előfizetők szempontjából nem jelent igazi kínálatcsökkenést, csak a csomagkínálat jobb áttekinthetőségét növeli.

A Telekom a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is külön hang és mobilnet csomagokat kínál az előfizetőknek, akik szabadon kombinálhatják a számukra megfelelő hangszolgáltatást és mobilnet-szolgáltatást az előfizetésükben. A változást mindössze az jelenti, hogy november óta már mind a hang-, mind a netcsomagok közül csak három-három opció közül lehet választani, de sem az elnevezések, sem a tarifák nem változtak április 11-e óta.

Tisztulnak a csomagok

A hatóság kiemeli, hogy az újabb díjcsomagok bevezetésével egyre inkább előtérbe kerülnek a klasszikus mobiltelefon szolgáltatások, a hang- és az adatszolgáltatás, míg sorra eltűnnek a korábban nagy számban beépített plusz ajánlatok, mint a különböző mozicsatorna előfizetések, biztosítások és netbiztonságot nyújtó szolgáltatások.

Nem változtak ugyanakkor hosszabb ideje a forgalmi díjak, a perc és SMS díjak, de nem jellemző már a havidíj ellenében leforgalmazható SMS-ek kínálása sem. A Telekom díjcsomagjaiból teljesen eltűntek az utóbbi évben az SMS-re váltható híváspercek és az SMS küldésért ebben az időszakban már minden díjcsomag esetében külön kell fizetni az előfizetőknek.

Szembetűnő lett 2025 végére az is, hogy naz alap díjcsomagok már nem tartalmaznak egyáltalán EU irányú korlátlan hívást, streaming előfizetést, vagy más kapcsolt plusz szolgáltatást sem.

A tavalyi év végére már csak egyetlen szolgáltató kínál két korlátlan csomagja esetében belföldről EU irányba is korlátlan telefonálást. A többi szolgáltató teljesen kivezette ezt a lehetőséget, és több csomag esetében az adatszolgáltatás korlátlansága is már csak a mobilnet használatának folyamatos elérhetőségére vonatkozik, míg az adatátviteli sebesség korlátossá vált.

Összességében a mobilszolgáltatások hagyományosabb, hang- és adatszolgáltatásra koncentráló átalakulása kerül fokozatosan újra előtérbe a plusz szolgáltatások lassú és folyamatos kivezetésével a mobilpiacon. A stagnáló árak és a kevesebb, de átláthatóbb díjcsomag mellett így elsősorban a kiemelt szolgáltatások, a híváspercek és a felhasználható adat mennyisége, felhasználhatóságának keretei és minőségi paraméterei jelentik a főbb különbségeket az egyes díjcsomagok között a jelenlegi kínálatban.

Aki ezeknél az alap díjcsomagoknál bővebb szolgáltatást szeretne igénybe venni, most már nem a díjcsomagokba és azok havidíjaiba beépítve, hanem külön opciókként, extrákként plusz díjért megvásárolva tudja megkapni.