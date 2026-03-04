Az Accenture kezébe kerül a Speedtest és a Downdetector

Az Accenture tanácsadó és technológiai szolgáltató 1,2 milliárd dollárt ad készpénzben a Ziff Davis által értékesített Connectivity üzletágért, mely magába foglalja az internet legnépszerűbb sebességmérőjének számító Speedtest.net platformot és a Downdetectort jegyző Ookla termékeit is. Az ügylet várhatóan a következő hónapokban zárul le a felek szerint.

Az ajánlattevő az Ookla termékeit saját portfóliójába integrálná, hogy szélesebb körben szolgálhassa ki a kommunikációs szolgáltatókat, kormányzati szerveket és más vállalati ügyfeleket a wifi- és 5G-hálózatok optimalizálásához. Az Accenture jelenlegi közszférabeli ügyfelei közé tartozik az Egyesült Államok Légiereje (Air Force), az Egyesült Államok Társadalombiztosítási Hivatala, és az Egyesült Államok Külügyminisztériuma (DoS) is.

A fentebb említett két népszerű szolgáltatáson túl az Ooklához tartozik a vezeték nélküli hálózatok hibaelhárításához és tervezéséhez fejlesztett Ekahau, valamint a mobilhálózati teljesítmény monitorozására alkalmas RootMetrics is. A ma már körülbelül 430 alkalmazottal rendelkező cég termékeit a fogyasztók havonta összesen 250 millió alkalommal használják különféle tesztek futtatására.

Az Accenture az Ookla szolgáltatásain keresztül gyűjtött adatokat más alkalmazások fejlesztéséhez is felhasználná, melyek elsősorban a hiperskálázók és felhőszolgáltatók tevékenységét támogatnák az AI-infrastruktúrák és peremhálózati adatközpontok üzemeltetésében.

A Ziff Davis még 15 millió dollárért vásárolta meg az Ooklát 2014-ben, az ő vezetésével a Speedtest és a Downdetector is kiegészült az évek során B2B alkalmazásokkal. A Speedtest segítségével a cég naponta több milliárd mobilhálózati mintaadatot tud összegyűjteni és elemezni, így a B2B ügyfelek közt főleg telekommunikációs szolgáltatók, szabályozó és kereskedelmi testületek, elemzők, újságírók és nonprofit szervezetek találhatók. A Downdetector Explorer monitorozó eszköz a vállalkozásokat segíti a kimaradások felderítésében, főként streaming szolgáltatások, bankok, közösségi hálózatok és kommunikációs vállalatok veszik igénybe az ajánlatot.