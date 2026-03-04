M5-családra frissült a MacBook Air is

Erősebb chippel és nagyobb tárhellyel frissítette gépeit az Apple.

Bejelentéscunamival jelentkezett az Apple a hét elejétől kezdve, eddig bemutatkozott többek közt az olcsósított iPhone 17e és az M4 chippel felszerelt iPad Air. A cég a megszokott menetrendtől kissé eltérően frissítette a MacBook Pro termékcsaládot tavaly ősszel, hiszen az M5 rendszerprocesszort akkor csak az alapmodell kapta meg, és már akkor tudni lehetett, hogy az M5 sorozatú rendszerprocesszor nagyobb teljesítményű tagjai, így az M5 Pro és Max variánsok a 2026 elején jelenhetnek meg a MacBook Pro gépekben. A friss bejelentések ezt igazolták is, a cég keddi közleménye szerint a teljes termékcsaládot sikerült frissíteni valamilyen M5-ös rendszerchippel.

Lényegében a tavaly ősszel bemutatott modellek dizájnját sikerült frissíteni az M5 Pro és Max rendszerchipekkel, egyébként nem igazán változott semmi. Mindkettő SoC 18 magos CPU-val rendelkezik, az M5 Pro akár 20 magos GPU-val, az M5 Max pedig akár 40 magos GPU-val. A MacBook Pro esetében adott a Retina XDR kijelző 3024x1964 vagy 3456x2234 pixeles felbontással attól függően, hogy a felhasználó 14,2 vagy 16,2 hüvelykes modellt vásárol.

Ezen felül a legolcsóbb modellt sikerült kicsit felturbózni tárhelykapacitásban, most már 1 TB-os SSD a minimum az eddigi 512GB helyett, de kérhető 4 vagy 8 TB-os kiszerelésben is. Rendszermemória terén az M5 Pro 24 GB-ról indul, míg az M5 Max 36GB-ról indít egészen 128 GB-ig. A magyar árakat is tudni már: a legolcsóbb M5 Pro és Max 999 990 és 1 699 990 forintért vásárolható meg, de erősebb konfigurációkkal a határ ismét mondhatni a csillagos ég.

A szintén M5 lapkával újító MacBook Air 13,6 és 15,3 hüvelykes Liquid Retina kijelzővel választható, melyek 2560x1664 és 2880x1864 pixeles felbontást, valamint 500 nites fényerőt kínálnak. Adott emellé két darab Thunderbolt 4, egy DisplayPort és egy MagSafe 3 port. A kezdőárak itt 499 990 és 599 990 forintról indulnak mérettől függően. Az M5 chip mellett az új MacBook Air 512 GB alap tárhellyel rendelkezik, ami kétszerese az M4 lapkával felszerelt előd kapacitásához képest. A bejelentett új Mac gépek mindegyike március 4-től előrendelhető, az üzletekben pedig március 11-től vásárolhatók meg.