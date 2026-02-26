Vera Rubin felpörgetheti a kissé belassult Nvidia-t

Továbbra is stabil növekedési pályán az Nvidia, mely a 2026-os pénzügyi év negyedik negyedévének számai alapján immár 11 egymást követő negyedéves periódusban tudta árbevételét éves összehasonlításban 55%-nál nagyobb mértékben növelni. A világ legértékesebb cégének növekedése ráadásul ismét gyorsulni látszik.

Az Nvidia megrendelésállományának elsöprő többségét adó négy nagy felhőszolgáltató, az Amazon, a Microsoft, a Meta és az Alphabet február elején egyaránt rekord CAPEX-előrejelzést adtak az idei naptári évükre, mely jelentős mértékben felfelé korrigálta a chipgyártó forgalmi előrejelzéseit.

Így a közel ötbillió dollár értékű vállalat negyedik pénzügyi negyedévre vonatkozó, 73%-os árbevétel-növekedését (ezzel a cég a januárral záródó háromhónapos etapban 68,1 milliárd dollárt kasszírozott) az aktuális negyedévben az előrejelzések szerint 77%-os bővülés követheti, a vállalat árbevétele ezzel elérheti majd a 78 milliárd dollárt.

az nvidia negyedéves árbevétel-növekedése historikusan (forrás: reuters)

Az optimista előrejelzés alapját elsősorban a következő generációs Vera Rubin rendszerek tömeggyártási fázisának beindulása adhatja. Az egyik legismertebb amerikai kozmológusról elnevezett új rackalapú adatközponti megoldások 72 Rubin GPU-t tartalmaznak majd és az Nvidia szerint összességében wattonként akár tízszeres számítási teljesítményt nyújthatnak bizonyos műveletek során, mint a Grace Blackwell rendszerek.

Az első Vera Rubin tesztrendszerek szállítása éppen a héten kezdődött meg a nagyobb partnerek felé, a gyártó várakozásai szerint az egységekből a legnagyobb modellfejlesztők és felhőszolgáltatók kivétel nélkül vásárolni fognak majd.

Az Nvidia ugyanakkor a következő periódusban, periódusokban intenzívebb nyomásra számíthat a versenytársak oldaláról is, melyek az inferencia-korszakra már jobban fel tudtak készülni, mint az AI-bumm kezdeti időszakát átható tanítási folyamatokra, melyekben a Santa Clara-i gyártó GPU-i tradicionálisan jól teljesítettek.

A cégnek ráadásul saját ügyfelei is a konkurenseivé válhatnak egyben, hiszen az Amazon, az Alphabet, a Microsoft és a Meta egyaránt fejleszt házon belüli AI-adatközponti chipeket, melyeket teljes mértékben a saját igényeikhez tudják igazítani ezek a szereplők. A megrendelők emellett láthatóan egyre inkább törekednek a beszállítói diverzifikációra, melyet jól mutat, hogy az AMD immár a második, több tízmilliárd dollár értékű, részvényopciót biztosító üzletét hozta össze a héten - ezúttal a Meta-val.

Az Nvidia növekedésével ezzel együtt továbbra sem tudnak lépést tartani a cég megrendelői, Jensen Huang, a vállalat vezérigazgatója azonban az eredmények közzétételét követő konferenciahíváson többször utalt rá, hogy az iparág mostanra túl van az inflexiós ponton, ami innentől tartósan növekvő profitot és végre-valahára nyereséget termel majd a szegmens összes szereplője számára.