Elindult az első európai műholdas mobilszolgáltatás
Immár nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is elindult az első, kereskedelmi műholdas kiegészítő mobilszolgáltatás, mely olyan területeken is használhatóvá tesz bizonyos alapszolgáltatásokat, ahová a földi hálózat nem ér el.
A brit telekommunikációs piac meghatározó szereplőjének számító Virgin Media O2 csütörtökön bejelentette, hogy havi előfizetési díjért cserébe igénybe vehető műholdas kiegészítő szolgáltatást indít a kompatibilis készülékekkel rendelkező ügyfelei számára. A rendszer ugyanazt az infrastruktúrát használja, amin keresztül a T-Mobile US is elindította a szolgáltatást tavaly júliusban, egyben az első, hagyományos okostelefonok által is használható műholdas telekommunikációs szolgáltatásnak minősül Európában.
A spanyol Telefonica és az amerikai Liberty Global vegyesvállalata havi három angol fontért, azaz napi árfolyamon számolva körülbelül 1300 forintért kínálja a műholdas opciót, mellyel egyelőre szöveges üzenetet lehet küldeni akár natív üzenetküldővel, akár valamelyik chatplatform (WhatsApp, Messenger stb.) segítségével, illetve a Google Maps adatforgalmát is átengedi a rendszer.
A szolgáltatás éppúgy a SpaceX Starlink műholdjait használja, mint a T-Mobile hálózata az Egyesült Államokban, az adatcsomagok küldéséhez és fogadásához felhasznált spektrum pedig a középsávban található.
A hálózatra egyelőre csak a legújabb, műholdas kommunikációra felkészített készülékek tudnak csatlakozni, azok közül is jelenleg kizárólag a felsőkategóriás Samsung okostelefonok, a csatlakozás azonban ezeknél a típusoknál teljesen automatikus abban az esetben, ha a földfelszíni hálózatok jelét nem tudja fogni a mobil.
A szolgáltatással a brit fennhatóság alá tartozó szárazföli területek 89%-át elérő O2 mobilhálózat földrajzi lefedettsége 95%-ra nőhet - ez az amerikai modellhez képest jóval kevésbé teszi vonzóvá a rendszert, hiszen a tengerentúlon a kiegészítő műholdas infrastruktúrával nagyjából 1,3 millió négyzetkilométernyi, korábban ellátatlan területet tudott lefedni a T-Mobile.
Nagy-Britanniában egyébként a techdemókat feltűnően kedvelő Vodafone mutatott be először műholdas alapokon működő videóhívást hagyományos mobilkészülék igénybe vételével tavaly januárban, ám a kereskedelmi szolgáltatás azóta sem indult el a brit tulajdonú operátornál.