Elindult az első európai műholdas mobilszolgáltatás

A brit telekommunikációs piac meghatározó szereplőjének számító Virgin Media O2 csütörtökön bejelentette, hogy havi előfizetési díjért cserébe igénybe vehető műholdas kiegészítő szolgáltatást indít a kompatibilis készülékekkel rendelkező ügyfelei számára. A rendszer ugyanazt az infrastruktúrát használja, amin keresztül a T-Mobile US is elindította a szolgáltatást tavaly júliusban, egyben az első, hagyományos okostelefonok által is használható műholdas telekommunikációs szolgáltatásnak minősül Európában.

A spanyol Telefonica és az amerikai Liberty Global vegyesvállalata havi három angol fontért, azaz napi árfolyamon számolva körülbelül 1300 forintért kínálja a műholdas opciót, mellyel egyelőre szöveges üzenetet lehet küldeni akár natív üzenetküldővel, akár valamelyik chatplatform (WhatsApp, Messenger stb.) segítségével, illetve a Google Maps adatforgalmát is átengedi a rendszer.

A szolgáltatás éppúgy a SpaceX Starlink műholdjait használja, mint a T-Mobile hálózata az Egyesült Államokban, az adatcsomagok küldéséhez és fogadásához felhasznált spektrum pedig a középsávban található.

A hálózatra egyelőre csak a legújabb, műholdas kommunikációra felkészített készülékek tudnak csatlakozni, azok közül is jelenleg kizárólag a felsőkategóriás Samsung okostelefonok, a csatlakozás azonban ezeknél a típusoknál teljesen automatikus abban az esetben, ha a földfelszíni hálózatok jelét nem tudja fogni a mobil.

A szolgáltatással a brit fennhatóság alá tartozó szárazföli területek 89%-át elérő O2 mobilhálózat földrajzi lefedettsége 95%-ra nőhet - ez az amerikai modellhez képest jóval kevésbé teszi vonzóvá a rendszert, hiszen a tengerentúlon a kiegészítő műholdas infrastruktúrával nagyjából 1,3 millió négyzetkilométernyi, korábban ellátatlan területet tudott lefedni a T-Mobile.

Nagy-Britanniában egyébként a techdemókat feltűnően kedvelő Vodafone mutatott be először műholdas alapokon működő videóhívást hagyományos mobilkészülék igénybe vételével tavaly januárban, ám a kereskedelmi szolgáltatás azóta sem indult el a brit tulajdonú operátornál.