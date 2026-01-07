Nagyon benézte a magyar telkópiacot az nPerf

Tavaly még úgy voltam vele, hogy a magyar távközlési piacon 2024-ben nem feltétlenül volt triviális feladat a pontos erőviszonyokat, vagy akár csak a cégjogi viszonyokat átlátni, 2025-re (különösen az év végére) azonban ki kellett tisztuljon mindenkinek a feje azzal kapcsolatban, hogy ki kivel van és pontosan milyen távközlési szolgáltatást is nyújt Magyarországon.

Az OpenSignal és a Speedtest.net babérjaira törő francia crowdsourcing platformnak, az nPerfnek ezt a lécet láthatóan nem nagyon sikerült megugrania a 2025-ös évre vonatkozó magyarországi vezetékes piacra kiterjedő "barométerével", legalábbis sokat elárul az anyagról, hogy a végeredmény szerint a Telekom és a Digi (!) hálózata nyújtotta a legjobb teljesítményt a tavalyi évben az ügyfeleknek.

A 2024-es évre vonatkozó mérésekhez képest annyi változás mindenképpen szembeötlő, hogy az összesített eredmények alapján az élen helycsere történt, így a kumulált pontszám (nPoints) alapján hajszállal a Telekom húzta be az első helyet a Digi előtt.

Az eredménylistára ezúttal valamilyen rejtélyes okból felkerült a Yettel Magyarország is, melynek egyáltalán nincs vezetékes szolgáltatása, ennek megfelelően a lemaradása ebben a benchmarkban elég jelentős a többiekhez képest.

Az nPerf elemzése szerint egyébként 2025-ben három nagy szolgáltató nyújtott FTTH-alapú elérést Magyarországon, ami végülis ha idősíkban nem is, de számszerűleg stimmel, hiszen a Digiből tavaly ősztől immár cégjogilag is One lett, így ettől az időponttól a One Magyarországnak is lett optikai elérése.

Az nPerf szerint ez a három FTTH-szolgáltató "intenzív versenyt" folytatott egymással 2025-ben, ami "előnyös a felhasználók számára", míg szegény Yettelről csak annyi derül ki az elemzésből, hogy konzisztens teljesítményt nyújtva őrizte pozícióját.

A fenti eredményeket adó teszteket 2025. január 1-től 2025. december 31-ig végezték az nPerf felhasználói asztali böngészőben, illetve iOS vagy Android operációs rendszert futtató okostelefonokon. A teljes adatbázis 52168 tesztet tartalmazott.