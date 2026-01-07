Ritkábban adja ki a Google az Android forráskódját

A piacon kapható androidos mobilokat és táblagépeket működtető operációs rendszerek mind az Android Open Source Project (AOSP) nyílttá tett kódjából táplálkoznak, melyet a Google az Apache 2.0 licenc alatt fejleszt, és tesz hozzáférhetővé bárki számára. A fejlesztők így az AOSP-n alapuló saját projektjeiket licencdíjak fizetése nélkül terjeszthetik szabadon. A keresőcég eddig szinte minden új mobilos Android-verzió forráskódját megosztotta a többi fejlesztővel, jellemzően még a saját Pixel mobileszközein való bevezetést követő pár napon belül.

2026-tól kezdődően azonban más gyakorlatot alkalmaz a cég, és jóval ritkábbra, évente kétszeri alkalomra szorítja az AOSP forráskódok közzétételét. Az ütemezéssel kapcsolatban még annyit lehet tudni, hogy a második és negyedik negyedévben lehet számítani az esedékes frissítésekre. Az eddigi gyakorlat szerint a Google minden negyedéves Android-kiadás forráskódját kiadta, tehát évente összesen négyet, ez csökken évente kettőre a két negyedéves kiadósabb frissítéssel.

A cég szerint így hatékonyabban biztosítható az Android ökoszisztéma stabilitása, és jobban harmonizál az Android úgynevezett trunk-stable fejlesztési modelljével. Az új ütemterv egyszerűsíti a fejlesztést, kiküszöböli a több kódág kezelésének bonyolultságát, és lehetővé teszi, hogy stabilabb és biztonságosabb kódot szállítsanak az Android platform fejlesztőinek. A biztonsági javítások kiadásának ütemezése nem változik, a vállalat továbbra is minden hónapban közzéteszi a biztonsági javításokat egy dedikált, csak a biztonsággal foglalkozó ágon a releváns operációs rendszer kiadásaihoz, ahogyan azt jelenleg is teszi.

A partnerek és OEM-ek így a későbbiekben két stabil időszakra oszthatják a mérnöki munkát, miközben összehangolják a bevezetés, a tanúsítás és a bevezetés időzítését. A negyedéves kiadások gyakran gyors adaptációt igényeltek, ami a márkák közötti széttagolt frissítésekhez vezetett. A második és negyedik negyedévre való konszolidációval a Google hosszabb időkeretet biztosít az OEM-ek számára a kód integrálására, ami potenciálisan javíthatja az olyan funkciók konzisztenciáját, mint a Material You design vagy az alkalmazások hibernálása az eszközök között.

A változás azonban korlátozni fogja, hogy a független fejlesztők és az egyedi ROM-ok (például LineageOS, GrapheneOS) milyen gyorsan tudják integrálni a platformváltozásokat, ami potenciálisan lelassíthatja az új funkciók bevezetését a nem támogatott vagy régebbi eszközökön.