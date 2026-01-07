Teljesen visszatagozódik az Oppo-ba a Realme

Márkastratégiájának, illetve céghálózatának átalakításáról döntött az év elején a kínai BBK Electronics, mely több, globálisan ismert okostelefon-márkát, illetve gyártót tulajdonol. A döntésnek köszönhetően a leányvállalatok a várakozások szerint hatékonyabban, jobb erőforrás-kihasználás mellett, ennek köszönhetően pedig összességében kisebb költségek mellett üzemelhetnek majd.

Az átalakítás elsősorban a Realme-t érinti, mely korábban a cégcsoporthoz tartozó Oppo leányvállalataként, a 2018-as önálló cégbe szerveződése előtt pedig annak almárkájaként működött.

Ez utóbbi állapot visszaállításáról döntött most a menedzsment, így a Realme a OnePlushoz hasonlóan az Oppo-ba olvadva, annak almárkájaként működik majd a továbbiakban.

Az átalakításokból a felhasználók az ígéretek szerint semmit nem fognak érzékelni, a Realme termékvonala és márkastratégiája változatlan marad a szorosabb integrációt követően.

A Realme éppen tegnap mutatta be idei első újdonságait, a 16 Pro szériát, vadonatúj, csúcskategóriás gaming telefonja, a Neo8 debütálása pedig ebben a hónapban várható a kínai piacon.

A struktúraváltásnak köszönhetően ugyanakkor a várakozások szerint jelentősen javulhat a Realme after-sales tevékenysége, ami a felhasználók számára leginkább jobb/gyorsabb szervizellátásban testesülhet meg számos piacon.

A BBK Electronics szárnyai alá tartozó két nagy okostelefon-gyártó, az Oppo és a Vivo stabilan a globális okostelefon-piac eladások alapján számított, fej-fej melletti negyedik és ötödik szereplője, jelentősebben lemaradva a szintén kínai Xiaomitől.