Megszűnt a POP3 támogatás a webes Gmailben

Az évet szép csendben azzal nyitja a Google, hogy elveszi a Gmail egyik sokak által használt képességét. Januártól kezdődően a levelező megszünteti a POP3 (Post Office Protocol) protokoll támogatását a külső levelezőszolgáltatásokkal (pl. Hotmail, Outlook, Yahoo) való szinkronizációhoz, tehát nem lehet majd más levelezőszerverekről üzeneteket automatikusan lekérdezni és betölteni a Google szolgáltatásába – legalábbis böngészőn keresztül. A Gmail a továbbiakban nem támogatja a harmadik fél fiókjaiból érkező e-mailek POP-on keresztüli ellenőrzését sem.

Ez magával hozza, hogy a Gmailify funkció és az azzal járó előnyök is megszűnnek. A Gmailify tette eddig lehetővé, hogy a Gmail-felhasználók a külső szolgáltatásokhoz köthető e-mail fiókjuk (például Outlook) esetében is használhassák a Google olyan fejlesztéseit, mint a spam elleni védelem, vagy a beérkező levelek automatikus rendszerezése.

A Google támogatási oldala szerint továbbra is lehetőség lesz a külsős szerverekről elérhető levelek elolvasására és e-mailek küldésére mobilon, amihez a szabványos IMAP-kapcsolatot használó, iPhone-okra és iPadre letölthető Gmail alkalmazásokra van szükség. A felhasználónak tehát két opció áll rendelkezésére ahhoz, hogy továbbra is hozzáférjen más e-mail-szolgáltatótól származó e-mailjeihez: a mobilos Gmail appokon keresztül adhatja hozzá a fiókokat, vagy választhatja az automatikus továbbítást (forward) a levelezőszolgáltatásokon belül egy másik címre.

A POP3 egy több évtizede használt, de már elavultnak számító protokoll, így a támogatás megszüntetésének célja jó eséllyel a biztonság erősítése: kevésbé megbízható, és nem támogatja a Google által is preferált mai modern hitelesítési módszereket. Nem kezeli hatékonyan a többeszközös szinkronizációt és erős hitelesítést. Az IMAP alkalmasabb az e-mailek szinkronizálására, de a keresőcég egyelőre nem ad rá lehetőséget, hogy a webes Gmailen keresztül is lehessen csatlakoztatni ilyen módon más szolgáltató fiókjait.