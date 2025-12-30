Szigorúbban védené Kína a gyerekeket a chatbotoktól

Az emberi személyiség szimulálására alkalmas AI-termékeket és szolgáltatásokat szabályozó új keretekről szóló tervezetet tett közzé a kínai kiberfelügyeleti hatóság (CAC), kiemelt figyelmet helyezve azokra a rendszerekre, melyek emberi jellegű interakciókat kínálnak, így akár potenciálisan érzelmi kötődést képesek előidézni a felhasználókban. A javaslat célja, hogy megelőzze az öngyilkosságot, önkárosítást, erőszakos cselekményeket vagy szerencsejátékot támogató tanácsok terjesztését a chatbotokon keresztül.

A tervezet főbb javaslatai közt olvasható, hogy az AI-fejlesztőknek kötelező lenne személyre szabható beállítási lehetőségeket kínálni, melyekkel a felhasználók vagy törvényes képviselőik korlátozhatják és szabályozhatják az MI-rendszerek használatát. A chatbotok üzemeltetőinek biztosítaniuk kellene, hogy emberi moderátor lépjen közbe az öngyilkossági gondolatokról árulkodó beszélgetések során, és a felhasználó törvényes képviselője vagy egy előre megadott sürgősségi kapcsolat értesítést kapjon az ilyen esetekben. Szükséges lenne igazolni a felhasználók életkorát, kiskorúak esetében pedig a szülői beleegyezés kötelező jellegű lenne a szolgáltatások használatához.

A kínai tervezet egyelőre véleményezési szakaszban van, tehát a szabályok kialakítása további szakpolitikai egyeztetéseket igényel. A szabályok a véglegesítést követően léphetnek majd életbe Kínában, amivel az ország jelentős lépést tenne a gyorsan terjedő technológia szabályozása felé. A kínaiak így követik azt a globális trendet, amelyben a hatóságok egyre fokozottabb figyelmet szentelnek az AI-eszközök pszichológiai és társadalmi kockázatainak, különös tekintettel a fiatal vagy sebezhető felhasználókra.

Az AI emberi viselkedésre gyakorolt ​​hatásai az utóbbi hónapokban vetettek fel újabb kérdéseket, miután a ChatGPT-fejlesztő OpenAI vezetője, Sam Altman a chatbotok önkárosítással kapcsolatos beszélgetések kezelését nevezte meg a vállalat egyik legnehezebb problémájaként. A 16 évesen elhunyt Adam Raine szülei augusztus végén indítottak pert az OpenAI ellen a kaliforniai legfelsőbb bíróságon azzal a váddal, hogy a cég által üzemeltetett ChatGPT chatbot-szolgáltatás bátorította céljában az öngyilkosságot tervező fiatalt. A szülők kifogásolták, hogy az OpenAI szándékosan úgy tervezhette a programot, hogy pszichológiai függőséget alakítson ki a felhasználókban, nem adott megfelelő tájékoztatást a chatbot használatához fűződő kockázatokról, és a biztonságos tesztelési protokollokat megkerülve adta ki a GPT-4o modellt, a fiuk által is használt verziót. Ez volt az első eset, amikor halálesettel vádolták és jogilag felelősségre vonták a chatbot-fejlesztőt.