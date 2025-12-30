Erős ütőkártyát szerzett a Meta az AI-piacon

Minden eddiginél többet költ a Meta mesterséges intelligenciára, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől vagy éppen felvásárlásokról - de az AI-szegmensben azért még mindig nem korszakalkotó szereplő, hanem csupán egyik tagja a rendkívül (tőke)erős piaci szereplőkből álló mezőnynek. Míg a cég idén saját nyílt forráskódú MI-modelljeit dicsérte, közben milliárdokat költött infrastruktúrára.

A közösségi óriás keddi bejelentése alapján azonban tovább erősít, és felvásárolja a Manus nevű szingapúri céget eddig nyilvánosan nem közölt összegért, de az ügyhöz közeli források szerint több mint kétmilliárd dollárról lehet szó. A Manus a kínai Butterfly Effect startup, más néven Monica.Im termékeként indult, mielőtt önálló entitássá nőtte ki magát. Általános célú AI-fejlesztéssel foglalkozik, és kimondottan olyan ügynökök készítésére fókuszál, melyek képesek összetettebb piackutatási, kódolási és adatelemzési feladatok végrehajtására.

A vállalat állítása szerint indulása után mindössze nyolc hónap alatt több mint 100 millió dolláros éves átlagos bevételt ért el annak köszönhetően, hogy rögtön előfizetéses csomagot is elérhetővé tett és már korán monetizált, a szolgáltatás így felhasználók és vállalkozások millióinak igényeit szolgálja ki napi szinten világszerte. A Manusnak tehát sikerült az, ami a Metának nem: több millió felhasználót meggyőzni arról, hogy használják is az AI-szolgáltatását.

A vállalat ügynökeszközei felkeltették a nagy amerikai techvállalatok érdeklődését is, márciusi debütálása után sokan már a következő „DeepSeek-ként” emlegették – utalva arra az áttörést hozó szolgáltatásra, amely korábban nagy port kavart a Szilícium-völgyben azzal, hogy az OpenAI és a Meta több milliárd dolláros modelljeivel vetekedő teljesítményt mutatott. A cég állítása szerint több mint 147 billió „token” szöveget és adatot dolgozott fel, és több mint 80 millió virtuális számítógépen használják, a szolgáltatás ingyenes és fizetős előfizetési szinteket is kínál.

A Meta közleménye szerint az akvizíció célja, hogy fejlett automatizálási képességeket integrálhasson fogyasztói és vállalati termékeibe, beleértve saját AI-asszisztensét. A Manust továbbra is fizetős szolgáltatásként üzemelteti majd, miközben a technológiát saját termékeibe integrálja - tehát nem csupán a Manus ügynöktechnológiáját vásárolja meg, hanem vele együtt egy már bizonyított és üzleti modellt.

Az üzlet illeszkedik az eddig körvonalazódó stratégiába, melynek célja a specializált AI-startupok felkutatása és a tehetségek megkaparintása az AI-jal foglalkozó üzletág növekedésének felgyorsítására, többek közt a visszafogott fogadtatású Llama nagy nyelvi modell felzárkóztatásának céljából. A cég júniusban például 14,3 milliárd dollárt fektetett be a Scale AI mesterséges intelligencia startupba, hogy megszerezze annak 49 százalékát, és megszerezze magának Alexandr Wangot az új kutatóközpont élére.