Cserélhetővé teszi a Google a rosszul választott e-mail-címeket

Hasznos év végi ajándékot kapnak a Google-től azok, akik ragaszkodnak az évek óta használt, ám de zavarbaejtő e-mail címükhöz. A keresőóriás eleget tesz annak a régi felhasználói kérésnek, hogy a @gmail.com-mal végződő címeket módosítani lehessen úgy, hogy közben a fiók már meglévő beállításai, adatai és a kapcsolódó szolgáltatások sem változnak meg - ezzel megnyílik az út az előtt, hogy mindenki búcsút inthessen az átgondolatlan felhasználói neveknek.

A szolgáltatás támogatási oldala szerint a módosításhoz desktopon kell megnyitni a Google-fiók oldalát, majd a bal oldali navigációs panelen a személyes adatok menü alatt az e-mail címre vonatkozó beállításokat keresni. A beállítás a Google-fiók e-mail-címe név alatt érhető el, de egyelőre nem mindenki számára, mivel a globális bevezetés fokozatosan történik. Az angol/magyar nyelven elérhető támogatási oldal szerint egyelőre még nem módosíthatók a @gmail.com végződésű címek, de a cég hivatalos tájékoztatást még nem adott ki arról, hogy mely régiók kapják meg először az újítást.

Az egyelőre csak hindi nyelven elérhető új szabályzat értelmében a címüket megváltoztató felhasználók automatikusan megtarthatják eredeti címüket aliasként, így a régi címre küldött e-mailek továbbra is megérkeznek a beérkező leveik közé. Az eredeti címmel természetesen a későbbiekben is be lehet jelentkezni olyan Google-szolgáltatásokba, mint a Drive, a Térkép és a YouTube. A meglévő adatok, beleértve a fényképeket, üzeneteket és e-maileket, változatlanok maradnak a címfrissítés után. Korlátozásként érvényes lesz azonban, hogy a címüket megváltozató felhasználók a következő 12 hónapban nem tudnak új Gmail-címet létrehozni, és az újonnan kiválasztott címet sem tudják törölni.

Korábban az új Gmail-címre vágyó felhasználóknak új fiókot kellett létrehozniuk, és manuálisan átvinni adataikat egy bonyolult és nehézkes folyamaton keresztül, ami megzavarhatta a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációt is, így az újítással már sokkal egyszerűbbé válik az egész procedúra.