AI Engineering Demo Day 2025 [teljes felvétel közkívánatra]
Az eseményen 3 különböző területen dolgozó csapat mutatta meg élőben, hogyan is használják az AI-t.
Az AI fénysebességgel tört rá az informatikai szakmára, alaposan megosztva a közösséget. A skála széles, vannak egzisztenciális szorongók, AI-haterek, szkeptikusok, ismerkedők és kísérletezők, és persze az élenjárók. A fejlődés sebessége miatt a közösség kompetenciákban is szétszakadni látszik. Felkértünk 3 különböző területen dolgozó csapatot, mutassák meg élőben, hogyan is használják ők az AI-t, ezután pedig mindenki eldöntheti, mit gondol az egészről, hol is tart az adaptációban. A demók után pedig beszélhettünk a csapattagokkal, ki fog derülni, hogy mennyi munkát raktak ebbe, mit javasolnak a tanuláshoz. A felvétel az IT karrier fókuszú Kraftie eseménysorozat 2025. november 17-i, AI ENGINEERING DEMO DAY 2025 című állomásán készült.
