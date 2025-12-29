AI-jal váltaná le a Microsoft Rustra a C/C++ kódokat

Galen Hunt, a Microsoft CoreAI EngHorizons részlegén belül működő Future of Scalable Software Engineering csapatában Distinguished Engineer pozíciót betöltő mérnöke a LinkedInen tett közzé egy álláshirdetést azzal az üzenettel, hogy a csapatában lehetőség nyílt egy IC5-ös szintű vezető szoftvermérnökkel (Principal Software Engineer) való bővülésre. A bejegyzés egyik érdekes pontja, melyben Hunt úgy fogalmaz: 2030-ra minden C és C++ nyelvben írt kódot szeretne kipurgálni a Microsoftnál, és a folyamatok automatizálásához AI-eszközöket használnának fel, nem kis vállalással: „egy mérnök egy hónap alatt egymillió sor kódot” lehet képes megírni az új eljárással.

A vezető szoftvermérnöki pozícióra jelentkező szakember feladata az lesz a hirdetés szerint, hogy „segítsen az infrastruktúra fejlesztésében, és lehetővé tegye a Microsoft legnagyobb C és C++ rendszereinek Rust nyelvre való átültetését”. Hunt később módosította a bejegyzést, mivel szerinte túl sok spekulációt tartalmaztak a sajtómegjelenések, különösen hangsúlyozva, hogy a Windowst nem fogják teljesen átírni Rustba AI-eszközök segítségével. Alapot adhatott a következtetésnek, hogy míg a Windows kernel és az alacsony szintű komponensek nagy része C-ben lett írva, beleértve a Windows API-kat (Win32), a C++-t natív Windows-alkalmazások fejlesztésére használják.

Publikus végre az AI engineering demo day teljes felvétele! Az eseményen 3 különböző területen dolgozó csapat mutatta meg élőben, hogyan is használják az AI-t. Az eseményen 3 különböző területen dolgozó csapat mutatta meg élőben, hogyan is használják az AI-t.

A mérnök kutatási projektként jellemzi a munkát, melynek középpontjában egy olyan technológia építése áll, mely lehetővé teszi a nyelvről nyelvre való automatizált migrációt. A bővebb frissítésben pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy ebbe a csapatba keres mérnököket, nem pedig új stratégiát jelentett be a Windows későbbi verzióihoz. Hunt bár kutatási projektjént írja le a missziót, már csak pozíciója is nyomatékot ad a célkitűzésnek.

A Distinguished Engineer (IC7+) egy nagyon magas szintű, senior individual-contributor (IC) mérnöki pozíció, olyan technológiai vezető, aki szervezeti szinten van hatással az architektúrára, mérnöki irányelvekre, a kódokkal és skálázhatósággal kapcsolatos döntésekre. Ez a szerep lényegesen magasabb, mint egy „senior” vagy akár „principal” mérnöki pozíció: tipikusan a karrierlétra egyik legfelsőbb pontja.

A Windowsról szóló találgatásoknak az adhatott alapot, hogy a Microsoft már több éve tartó projektként fokozatosan integrálja a Rust programozási nyelvet a Windows kernelbe. A redmondi cég több éve mutat élénk érdeklődést a Rust iránt, elsősorban a nyelv azon képessége miatt, és hogy még azelőtt kiszúrhatók vele a memóriabiztonsági sérülékenységek és hibák, hogy az egyes frissítések eljutnának a felhasználókhoz. A szoftveróriás olyan eszközöket is elérhetővé tett, amelyek segítenek a fejlesztőknek Windows-illesztőprogramok írásában a Rust használatával.

A Microsoft Azure műszaki igazgatója, Mark Russinovich már 2022-ben úgy nyilatkozott, hogy az új projekteket már nem a két jól bevált nyelv, a C és a C++ használatával lenne javasolt fejleszteni, és a Rustot jelölte meg az új projektek alapértelmezett nyelvének.