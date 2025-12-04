Valaki elég sokat bukhatott egy Galaxy S25 Ultrán

Divat a használt mobil vásárlása, ahogy a használt készülékek eladása is a megszokottól eltérő csatornákon. A Telekom a Recommerce-szel partnerségben egy éve vásárol fel használt mobilokat közvetlenül az ügyfelektől, ami továbbra is inkább tűnik kényelmes, mint gazdaságilag racionális megoldásnak az értékesítők számára.

Két éve kezdte meg a használt okostelefonok értékesítését a Magyar Telekom, mely nagyjából egy éve nem csak eladja, hanem partnerével karöltve át is veszi a használt okostelefonokat, tableteket sőt játékkonzolokat is a tulajdonosoktól.

A cég most közzétett néhány érdekes statisztikát az első év tapasztalatairól. A fontosabb momentumok ebből a következők:

egy év alatt 75 millió forint értékben adtak el használt eszközöket az ügyfelek az online értékbecslést követően,

az eladott mobilok átlagéletkora 5-6 év,

a legrégebbi felvásárolt mobil és tablet 9 és 10 évesek voltak, a játékkonzoloknál viszont volt 2007-es (!) gyártású példány is,

a legdrágábban eladott mobil pedig egy 512 GB-os Samsung Galaxy S25 Ultra volt.

Ez utóbbi tény kicsit beindította a fantáziámat, szóval végeztem egy kis kutatást, hogy mégis mennyire csinálhatott jó vagy rossz üzletet az ominózus készülék tulajdonosa.

A Samsung Galaxy S25 Ultra-ról tudni kell, hogy a foldable kínálatot leszámítva ez a mobil jelenti ma a csúcsok csúcsát a koreaiaknál. A konkrét típus február 7-től kapható Magyarországon, a bevezetéskori listaára 670 ezer forint volt. Nem tudom, hogy az adott üzlet mikor köttetett, mindenesetre a Recommerce-Telekom páros most egy patika állapotú példányért 195 ezer forintot fizetne, ami azért erősen azt feltételezi, hogy a tulajnak a maximum kilenchónapos telefonja eladásakor elég komoly értékcsökkenést kellett realizálnia.

Jó, igazatok van, a pénz nem minden. Az eladási folyamat tényleg kényelmes és teljes egészében online, vagyis nem kell az égvilágon senkivel sem beszélni vagy találkozni, pláne nem szociopata nepperekkel. Helyette elég csak a futár kezébe nyomni a becsomagolt készüléket és ha minden rendben van vele, várni az utalást, ami a sikeres bevizsgálás után 48 órával meg is történik.

Szóval továbbra is kitartok amellett, hogy használt telefont - különösen fiatalabb példányokat - nagybani felvásárlónak eladni nem feltétlenül bombaüzlet, pláne akkor, ha egy távközlési szolgáltató is bekerül a képbe, de aki nem akar bajlódni az eladási folyamattal és a lehető leggyorsabban szeretne pénzhez jutni, annak jó megoldás lehet - főleg egy többéves használt mobil esetén.

Más kérdés, hogy ezeket az embereket valószínűleg nem a károsanyag-kibocsátás csökkentése fogja motiválni, hanem sokszor valami szomorú, nem várt esemény, netán egy csúnya adósságcsapda.