Lemondott az Apple AI-fejese

A távozó John Giannandrea székét Amar Subramanya foglalja el.

Hét év közös munka után távozik pozíciójáról az Apple AI részlegét vezető John Giannandrea. A leköszönő vezető meglehetősen nagy feladatot hagy utódjára, mivel a vállalat eddig jobbára csak kullog a generatív AI-funkciók bevezetésében, különösen a Siri hangasszisztens modernizálásával csúszik. A szakember helyét Amar Subramanya veszi át, aki korábban a Microsoft AI-ért felelős alelnökeként dolgozott, valamint 16 évet töltött a Google-nél, ahol a Geminin dolgozott. Új szerepkörében ő felel majd a vállalat AI-modellekhez kapcsolódó kutatásaiért, a gépi tanulási fejlesztésekért és az AI-biztonságért, gyakorlatilag a teljes AI-stratégiát a kezébe kapja, miközben Craig Federighinek, az Apple szoftveres alelnökének jelent majd.

Az Apple még 2024 júniusában mutatta be az Apple Intelligence családba tartozó funkciókat, miközben valós idejű fordítással bővítette az AirPod fülhallgatók képességeit, de a nagyobb fejlesztések még váratnak magukra. Már több mint egy éve tervben van a Siri hangasszisztens AI-alapokra való frissítése, de a bevezetést több alkalommal is el kellett halasztani, ebből végül jövő tavasszal lehet valami.

Szeptemberben a vállalat Answers, Information, and Knowledge csapatát vezető Robby Walker mondott le, aki korábban a Siri fejlesztéséért felelt. Ekkor a lapok már arról írtak, hogy nem sejtet sok jót az, hogy pár hónapon belül több meghatározó senior menedzser és AI-szakértő is inkább a távozás mellett dönt.

Az Apple júliusban más fontos katonáit is elvesztette, miután a Meta által megalakított Superintelligence részleghez sikerült átcsábítani egyik vezető AI-kutatóját, Ruoming Pangot, aki az első nagy Apple-től átigazolt komoly szakmai fogás volt a laboratórium számára. A cupertinói cégnél korábban AI-modellek fejlesztéséért felelős Foundation Model csapatot vezető mérnök évi több tízmillió dolláros kompenzációs csomagért cserébe váltott oldalt.