Új eszközzel nyomaszthatják egymást telefonon az androidosok

Egy bejövő mobilhívást az esetek egy részében nem tudja, máskor viszont nem akarja felvenni a hívott fél - utóbbin már valamelyest lehet segíteni egy kis ösztökélő üzenettel a Google-nek köszönhetően.

Ha sürgős telefonálni valója van az embernek, akkor rendkívül frusztrálóan élheti meg, ha a hívott fél kinyomja a hívást, míg akit felhívnak, többnyire attól akad ki, ha a hívó fél mintegy nyomatékosítva magát újra és újra megpróbálkozik a hívással.

Szerencsére a Google megtalálta a megoldást a mindenkit őrületbe kergető jelenségre, így érkezik az androidos telefonalkalmazásba - egyelőre béta üzemmódban - a "Call Reason" üzenet, mellyel a hívó fél jelezheti a másik oldal felé, hogy a hívása sürgős.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli. A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az új módszerrel azért akárkit nem lehet majd zaklatni, hiszen egyrészt mind a hívó- mind a hívott fél telefonján a gyári androidos telefon applikáció kell fusson (iPhone-ok tehát kizárva), másrészt csak olyan számok esetében lehet flagelni a hívást, melyek szerepelnek a telefon névjegyzékében.

Ha a hívott fél még így sem veszi fel a telefont, a nem fogadott hívás így is megtartja a sürgős, kiemelt státuszt a híváslistában, így a címzett anélkül tudhatja, hogy prioritással kell kezelnie a hívót, hogy annak SMS-t kellett volna küldenie vagy percenként meg kellett volna ismételnie a hívást.