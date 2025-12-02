A Microsoft ünnepi csúnyapulcsija sem marad Copilot nélkül

A Microsoft a lehető legtöbb szolgáltatásba próbálja integrálni a Copilotot, annyira, hogy a Windows, az Office és az Edge böngésző után már a karácsonyi csúnyapulcsi sem szent számára.

Ismét eljött az év azon időszaka, mikor a Microsoft előáll az idei csúnya pulcsijával, ez esetben pulcsijaival, mivel a szezonális viseletből ezúttal háromféle is választható. Az „Artifact Holiday Sweater” néven kapható modellnek több pixeles ikon alkotja a mintázatát, régi és új grafikák egyaránt. A Windows 3.1-től XP-ig terjedő verziók felhasználói felismerhetik rajta a Notepad, a a Paint, az MS-DOS, az Internet Explorer parancsikonjait, sőt még az MSN pillangós logóját is. A Clippy nevű gemkapocs természetesen nem maradhatott ki most sem.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli. A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

A régi ikonok mellé sikerült keverni modernebb grafikákat is, így lényegében valódi időutazást idéz a 80 dolláros ruhadarab: a Microsoft 50. évfordulójára utalva látható egy „50-es” szám a régi repülő Windows-ikon stílusában és egy Minecraft creeper is. A legmeglepőbb kétségkívül a jobb ujjra nyomtatott pixeles monokrón ikon, ami a Copilot AI asszisztenst szimbolizálja, így most már nem kétséges, hogy a Copilot mindenhol ott van, akár tetszik, akár nem. Ha a retró-modern ikonos tematika nem nyerné el a tetszést, a Microsoft egy fekete-lime-zöld színű Xbox témájú, illetve egy barna-narancssárga Zune pulóvert is kínál.

A Microsoft ünnepi pulóverei mindig korlátozott mennyiségben kaphatók a hivatalos áruházban, és eléggé gyorsan elkapkodják őket, így a cikk írásának időpontjában a legtöbb méret már el is fogyott, és előrendelést lehet leadni a készlet feltöltés után elérhető darabokra.

És hogy honnan a Microsoft nagy pulcsikultusza? Egyesek szerint egyenesen az alapítótól, Bill Gates-től eredeztethető mindez, aki előszeretettel viseli ingje felett ezt a típusú ruhadarabot, noha ennél rendszerint lényegesen szerényebb és kevésbé figyelemfelhívó mintázattal. Tavaly az Xbox 360 konzolokat érintő úgynevezett „Red Ring of Death” nevezetű jelenséggel viccelődött a cég, előtte pedig a Windows XP alapértelmezett háttérképe virított rajta.